Fiesta 18 JUL 2026 - 20:08h.

El periodista Kike Calleja revela en el programa nuevos datos sobre la boda de Ana María Aldón: desde la fecha a la posible identidad del padrino

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Hace tres años desde que en 'Fiesta' fuimos testigos de un momento de lo más especial en la vida de Ana María Aldón. Y es que, en septiembre de 2023, su novio Eladio llamó en directo al programa para declararle su amor y pedirle matrimonio. Una esperada ceremonia que ya tiene fecha, tal y como ha confirmado Kike Calleja esta tarde.

"Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?" , fueron las románticas palabras con las que Eladio pidió hace tres años matrimonio a Ana María en el programa de Emma García cuando esta aún era colaboradora. Una boda que... ¡Ya tiene fecha!

Nuevos datos de la boda de Ana María Aldón y Eladio

Ha sido el periodista y colaborador, Kike Calleja, quien nos ha contado en el programa de esta tarde algunos de los detalles de este enlace matrimonial, entre ellos, la fecha en la que tendría lugar dicha ceremonia: "Después de varios años esperando, Ana María Aldón me ha confirmado que en la primavera del año que viene ya se casa con su novio".

"Me dice que será una ceremonia íntima, que quiere que haya muchísima gente", cuenta Kike Calleja, que del mismo modo, ha desvelado que el hijo de Ana María no será el padrino. "Puede ser que sea su hermano", señala. Además, Eladio habría regalado a su futura mujer una moto. En cuanto a el lugar elegido para la boda, la diseñadora de moda no se ha pronunciado, aunque desde el programa se barajan dos opciones: Sanlúcar de Barrameda, ciudad de nacimiento de Ana María, o Chipiona, lugar en el que la pareja reside actualmente.

Asimismo, respecto a Ortega Cano, tras los rumores sobre una mala relación entre ellos, Kike Calleja traslada las palabras de Ana María: "No la ha felicitado a día de hoy, pero sí que es verdad que tienen una grandísima relación y hablan mucho por teléfono".

Ana María se pronuncia en 'Fiesta': su boda y su relación con Gloria Camila

Además, desde Chipiona, nuestra reportera Sonia ha podido hablar, en exclusiva, con Ana María Aldón sobre su matrimonio y el motivo por el que no ha regresado a la televisión: "Hay prioridades en la vida y hay que atender primero lo que más atención necesita que es la familia". También, la expareja de Ortega Cano ha confesado si ha visto el documental de Rocío Jurado y se ha sincerado sobre su relación con Gloria Camila. ¿En qué punto está su relación? ¡Dale al play y descúbrelo!