Lidia González 19 JUL 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ recuerda cómo vivió su experiencia en el reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Gala Caldirola se ha confesado con Oriana Marzoli sobre una experiencia que comparte con ella y se ha abierto en canal como nunca. La creadora de contenido, que está en un gran momento personal con su nuevo novio, habla claro de su paso por ‘Supervivientes’. La influencer no pudo disfrutar de la aventura hasta el final y no ha dudado en decir cómo lo vivió; además, lanza una propuesta al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Me fui porque no podía más”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa cómo vivió esta experiencia y si guarda un buen recuerdo de ella. Gala Caldirola, que ha confesado quiénes son las verdaderas amistades que se llevó del programa, no ha dudado en decir cómo hubiera actuado en caso de haber conseguido llegar más lejos en su paso por Honduras.

PUEDE INTERESARTE Gala Caldirola se sincera sobre su tonteo con Josué Bernal

Oriana Marzoli opina sobre el nuevo novio de Gala Caldirola

Oriana Marzoli y Gala Caldirola han compartido una tarde llena de confidencias en las que se han sincerado por completo sobre su situación sentimental. La venezolana ha opinado sobre el nuevo novio de Gala Caldirola después de conocerlo. La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla claro con su amiga y desvela un aspecto sobre él que le ha llamado mucho la atención.

PUEDE INTERESARTE Gala Caldirola estalla contra Montoya tras 'Supervivientes'

El papel de Facundo en la reconciliación de Oriana y Gala

Oriana Marzoli y Gala Caldirola han protagonizado una de las enemistades más míticas de la televisión, pero parece que su relación ha cambiado por completo. Las que fueran tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se han reencontrado y han explicado el importante papel que tuvo Facundo González en su reconciliación. ¡Dale al play y descubre todo lo que pasó, en exclusiva, para Mediaset Infinity!