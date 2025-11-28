Rocío Molina 28 NOV 2025 - 08:03h.

Gala Caldirola está ilusionada de nuevo y se lo ha hecho saber a sus seguidores con un mensaje muy especial. La que fuera concursante de 'Supervivientes 2025' está enamorada y ha presentado a su nueva pareja, mostrándose de lo más acaramelada en un vídeo y gritando su amor a los cuatro vientos.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que regresó a Chile, donde vive su hija en común con el futbolista Mauricio Isla, del que está divorciada, tiene una nueva relación y lo que hasta ahora no eran más que evidencias ella misma ahora lo ha confirmado. Gala Caldirola ha escogido un vídeo para no dejar ninguna duda: en él se puede ver a la pareja abrazada, sonriente, de la mano y también dándose un apasionado beso.

Para sus seguidores esta es la confirmación de un secreto a voces. Esto se debe a que la que era una de las mejores amigas y gran apoyo de Montoya en 'Supervivientes' ha ido mostrando en su perfil oficial de Instagram a su nueva ilusión en distintos momentos. Desde primeros de octubre, la de Alicante ya decía que su vida estaba en "un perfecto equilibrio" y entre algunas de las fotografías que destacaba aparecía junto al joven que le ha hecho volver a creer en el amor.

Con él ha pasado las últimas semanas, un tiempo en el que Gala Caldirola ha descubierto junto a él algunos de los rincones que desconocía más bonitos de Santiago de Chile. "Al final entendí, que el amor no solo se trataba de sentir una montaña rusa de emociones... Se trataba de sentirte en paz, segura y consentida", explica la exconcursante de 'Supervivientes' a través de sus redes sociales, donde con esta última publicación ha querido presentar de manera oficial a su chico.

De esta nueva pareja se desconoce aún su identidad y Gala Caldirola ha preferido no revelar si cuenta o no con redes sociales y ha desactivado los comentarios. Tras haber pasado por distintos romances, el más sonado después del de su ex Mauricio Isla fue el de Alberto Santana, y vivir la experiencia extrema de 'Supervivientes', la alicantina está en una etapa muy bonita en la que valora cada detalle. Ella sabe lo que es pasar por momentos complicados sentimentales y por eso sus seguidores valoran tanto esta declaración de amor que ha oficializado a través de su última publicación.