Gala habla durante la entrevista de su experiencia en ‘Supervivientes’, de cómo lo vivió y de su relación con el resto de compañeros, entre ellos, Montoya. La extronista de ‘Myhyv’ asegura que en un primer momento tuvo afinidad con él , pero que esa buena relación duró poco . Gala tiene claro el motivo, aunque a todos les parezca muy simpático, su comportamiento con ella no le gustó nada. “ Me pareció extremadamente egocéntrico ”, sentencia.

Aunque al principio se pudo dar un tonteo entre ellos, Gala asegura que no estaría nunca con él. “No lo tocaría ni con un palo” , dice segura de sus palabras. Hubo varios comentarios y comportamientos de Montoya hacia ella que no le gustaron nada y por eso decidió distanciarse de él dentro de 'Supervivientes'. Gala entiende que sea un personaje televisivo que caiga muy bien pues es extrovertido y gracioso, sin embargo, ella ha visto una cara de Montoya que pocos conocen .

La influencer también aprovecha su visita al programa para hablar sobre los polémicos comentarios que Montoya hizo sobre ella. “ Hizo comentarios despectivos sobre mi procedencia ”, afirma Gala. Palabras hirientes que la extronista considera muy fuera de lugar. La propia Gala aclara que es española, igual que Montoya y que si no lo fuera, estos comentarios serían de muy mal gusto igual. “ Si me vas a mandar a un país, mándame bien ”, arremete contra él.

Gala Caldirola no se queda callada ante nada y desvela que Montoya no solo tuvo malos comportamientos con ella, si no también con Anita Williams. Motivo de más para dejarse de llevar con él definitivamente. Por otro lado, la influencer cuenta cómo fue su fin de semana con Albert Barranco y aclara qué tipo de relación tiene con él. Además, Gala desvela un posible proyecto de Sofía Suescun que la haría dejar España y a Kiko Jiménez. ¡No te pierdas ninguna de sus declaraciones y dale al play!