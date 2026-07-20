La familia real española vivió por primera vez al completo la final del campeonato desde el estadio, mostrando desde el primer momento su apoyo a España

Al minuto | España, campeona del Mundo, en directo

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España ha vuelto a tocar el cielo del fútbol. La selección dirigida por Luis de la Fuente ha conquistado el Mundial 2026 tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en el New York New Jersey Stadium, gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. El pitido final dio paso a una celebración inolvidable en la que jugadores, cuerpo técnico y familiares compartieron la alegría de un título histórico. Pero no solo ellos. También la familia real española, que bajó al terreno de juego para levantar entre vítores y aplausos la Copa del Mundo.

Por primera vez, los reyes Felipe y Letizia asistieron a una final de Campeonato del Mundo acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro vivieron el encuentro desde el estadio con la misma tensión que millones de españoles y, antes del inicio del partido, ya mostraban su confianza en el equipo, dejando claro que esta ilusión les recordaba a la vivida durante el Mundial conquistado en Sudáfrica en 2010.

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Los looks de la familia real

La familia real quiso mostrar desde el primer momento su apoyo a la selección también a través de su vestimenta. Felipe VI apostó por un traje azul marino con corbata roja, mientras que la reina Letizia eligió un elegante conjunto en tonos rojos, color protagonista de la noche.

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Las grandes protagonistas en el apartado estilístico fueron Leonor y Sofía, que aparecieron con looks coordinados en rojo y blanco, un guiño estilístico a los colores de la selección española.

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Del palco al césped para compartir la fiesta con los campeones

Tras el pitido final y la ceremonia de entrega de medallas, la celebración cambió de escenario. Los jugadores invitaron a los soberanos y a sus hijas a bajar al césped para compartir con ellos un momento reservado para los campeones del mundo: levantar la Copa del Mundo.

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Lejos del protocolo, Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía se mezclaron con los futbolistas entre abrazos, sonrisas y fotografías. El rey fue saludando uno por uno a los integrantes de la plantilla y al cuerpo técnico felicitándoles por una victoria que quedará para la historia del deporte español.

Por su parte, la reina también conversó con los futbolistas y compartió numerosos momentos con las familias de los mismos, mientras que Leonor y Sofía se dejaron llevar por la emoción de una celebración que difícilmente olvidarán. Y es que cabe recordar que la benjamina de la familia real es fan acérrima del fútbol.

La escena más esperada llegó cuando varios jugadores, entre otros a Lamine Yamal, ofrecieron el trofeo a la familia real. Felipe VI sujetó y levantó durante unos instantes la Copa del Mundo junto a los futbolistas, mientras que Leonor y Sofía también tuvieron la oportunidad de levantar el preciado trofeo entre aplausos y sonrisas.

Especialmente emotiva fue la reacción de la infanta, cuya expresión de sorpresa y felicidad dio la vuelta a las redes sociales. Animada por algunos jugadores, entre ellos Fabián Ruiz, la hija menor de los reyes levantó la Copa del Mundo y celebró el momento con una gran sonrisa, protagonizando una de las imágenes más virales de la noche. Después se la pasó a Leonor.

La celebración tuvo además otro significado especial para la familia real. En 2010, tras el histórico triunfo de España en Sudáfrica, Leonor y Sofía, entonces unas niñas, participaron en la recepción oficial ofrecida a la selección campeona en el Palacio Real.

Ahora, 16 años después, ambas no solo han presenciado en directo la conquista del segundo Mundial, sino que han podido vivirla desde el propio césped, abrazándose con los jugadores y levantando la Copa del Mundo como testigos privilegiadas de una nueva página dorada del fútbol español.