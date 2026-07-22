Marc Anthony y Nadia Ferreira han anunciado la llegada de Myla, su segunda hija en común

A sus 57 años, el cantante se convierte en padre por octava vez

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Marc Anthony ha dado la bienvenida al mundo a su octava hija, una niña que ha tenido junto a Nadia Ferreira. El matrimonio ha anunciado la llegada de su segundo hijo en común a través de redes sociales, donde han compartido con sus seguidores unas imágenes con su recién nacida.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA", se puede leer en la publicación. Marquito es el primer hijo de la pareja, séptimo del cantante, quien recientemente ha cumplido tres años.

Myla, octava hija del cantante

En 1994 nació Arianna, la primera hija de Marc Anthony, fruto de su relación con Debbie Rosado. El cantante adoptó además a Chase, hijo de Debbie.

En 2001 y 2003, después de casarse con Dayanara Torres, llegaron Christian y Ryan. Junto con Jennifer López, la nueva pareja dio la bienvenida en 2008 a los mellizos Max y Emme.

Ahora, el cantante posa feliz con su octava hija: "No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".