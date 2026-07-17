La actriz anunció en agosto del año pasado que había adoptado una niña junto a su marido, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown revela que se ha cambiado el nombre justo después del estreno de la última entrega de 'Stranger Things'

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Millie Bobby Brown se ha mostrado más sincera que nunca. La actriz ha revelado por primera vez con todo lujo de detalles cómo vivió el proceso de adopción de su hija junto a su marido, Jake Bongiovi.

La actriz británica, conocida por su papel de Once en 'Stranger Things', ha concedido una emotiva entrevista al pódcast 'On Purpose', presentado por Jay Shetty, en la que ha explicado el motivo por el que decidió formar una familia a través de la adopción y cómo fue el momento en el que ambos recibieron la llamada que cambió sus vidas.

Hasta ahora, Brown había hablado muy poco sobre su maternidad. Desde que anunció en agosto de 2025 que ella y Bongiovi habían adoptado a una niña, la pareja ha mantenido un absoluto hermetismo respecto a la identidad de la pequeña, evitando incluso revelar su nombre para proteger su privacidad.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz ha querido abrir su corazón para explicar las razones que la llevaron a tomar esta decisión y cómo vivió todo el proceso.

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Durante la conversación, Millie Bobby Brown ha asegurado que la adopción siempre fue su primera opción. "Tengo muchos amigos adoptados. No sé, yo siempre había deseado ser madre y siempre ha sido un objetivo. Para mí la adopción ha sido la primera vía. No tengo una respuesta elaborada ni extraordinaria, pero cuando algo está en tu corazón, está en tu corazón. Siempre ha sido así, siempre pensé que formaría parte de mi camino", ha aseverado.

Brown ha dejado además un aspecto poco conocido de su vida: estudió Trabajo Social durante dos años. "Me encantó. Me estuve informando principalmente sobre la adopción y fue entonces cuando mi interés se despertó de verdad y aprendí el punto de vista del trabajador social, que me parece muy interesante. Un aplauso a todos los trabajadores sociales por lo que hacen. Es algo extraordinario e increíble. Cambiar para siempre el curso de la vida de los niños es algo maravilloso, así que me quito el sombrero. Descubrir todo esto ha sido fantástico", ha narrado.

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La intérprete afirma que no solo ella estuvo interesada en la idea de la adopción. También su marido. "Diría que Jake se implicó desde el principio. Quizá por eso me casé con él. Ya sabes, a veces, para estar con alguien, tienes que mostrarle cómo eres y él tiene que mostrarte cómo es. Pero nosotros estábamos en sintonía, no hacía falta dar explicaciones. Fue maravilloso saber que queríamos formar una familia, basada en el amor, pero a través de la adopción. Creo que es algo realmente especial".

Sobre el proceso de la adopción, Brown subraya que fue "justamente" largo para poder acoger a un niño. Hasta que un día recibieron una llamada anunciándoles que les habían asignado a una niña. "En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos dado con la persona adecuada. Fue como: 'Dios mío, esta es la niña perfecta para nosotros'. Mi marido y yo nunca olvidaremos esas palabras. Dónde estábamos, qué estábamos haciendo, las sensaciones que tuvimos".

Al recordar ese momento, la actriz evoca la conversación que mantuvo con otra madre adoptiva. "Estábamos hablando con una mujer, otra madre adoptiva, que nos dijo: 'Hay dos formas de tener un hijo: una a través del vientre y otra a través del corazón'. Mi niña nació a través de mi corazón", sentencia.