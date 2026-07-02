Celia Molina 02 JUL 2026 - 10:13h.

La medallista olímpica ha dado a luz a su segundo hijo con con Benjamín Compaoré y lo ha anunciado en sus redes sociales

El duro testimonio de Ana Peleteiro sobre su aborto: "Lo pude tener en mis manos y luego lo enterramos"

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La atleta española Ana Peleteiro, especializada en triple salto, ha comunicado el nacimiento de su segundo hijo con un tierna publicación en sus redes sociales. La deportista ha presentado al mundo a su "bebé arcoíris", un niño que fue concebido poco después de que ella sufriera un aborto espontáneo en su anterior embarazo, cuando se encontraba en la novena semana de gestación.

En julio de 2025, Peleteiro se dio cuenta de que la evolución de su embarazo no iba bien y los médicos confirmaron que no había latido en el feto. La propia atleta decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales, visibilizando el dolor, físico y psicológico del duelo gestacional y denunciando lo tardías que son "las primeras ecografías" en la Seguridad Social.

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Públicamente, explicó que había "llegado a tener a su bebé en brazos" y que, después, le "habían enterrado". Por fortuna, la medallista olímpica se quedó embarazada de nuevo, tal y como anunció en diciembre de ese mismo año. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado este regalo", dijo en su cuenta de Instagram.

"El nacimiento con el que tanto soñamos"

A partir de ese momento, denominó a su nuevo pequeño como un "bebé arcoíris", que son aquellos bebés que nacen después de que sus padres hayan experimentado el dolor de una pérdida gestacional. Y, el pasado miércoles 1 de julio, la feliz madre pudo cogerle en brazos por primera vez, como puede apreciarse en las tres fotografías que ha publicado.

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"León Compaore Peleteiro. 01 de julio de 2026. Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos… y tú lo hiciste aún más perfecto", ha escrito Peleteiro en su Instagram, revelando el potente nombre que han escogido para su segundo hijo, León, hermano pequeño de Lúa.

León simboliza la fuerza, la valentía, el liderazgo y la nobleza, atributos históricamente asociados al rey de la selva y es un nombre que solo tienen 3.962 personas (hombres) en nuestro país. En cuanto a la Luna de Fresa de la que habla la atleta, se refiere a la primera luna llena del mes de julio, que fue bautizada así por los antiguos nativos americanos por coincidir con el momento de la recolección de las fresas silvestres.

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En las fotografías del nacimiento de León, podemos ver a una feliz Ana cargando en brazos a su pequeño, a los dos padres encariñados en torno a él y la pequeña manita del bebé, que apenas tiene un día de vida.