Don Omar celebra los 15 años de 'Danza Kuduro' con un concierto histórico en Barcelona ante 55.000 personas

Con un legado que sigue creciendo, miles de seguidores continúan coreando sus canciones

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Quince años después de convertirse en una de las canciones más icónicas del reggaetón, 'Danza Kuduro' continúa sonando en pistas de baile de todo el mundo. Don Omar celebra este aniversario en uno de los mejores momentos de su carrera reciente, con más de 50.000 entradas vendidas para el concierto que ofrecerá esta noche en Barcelona, demostrando que sigue siendo uno de los artistas latinos con mayor capacidad de convocatoria.

Un referente del reggaetón durante más de dos décadas

Han pasado 23 años desde que William Omar Landrón Rivera iniciara su carrera musical. En ese tiempo, el artista puertorriqueño ha firmado algunos de los mayores éxitos del género urbano y se ha consolidado como una figura imprescindible del reggaetón.

España ha sido uno de los países donde más respaldo ha encontrado desde sus comienzos, algo que el propio cantante recuerda con especial cariño: "Fue la primera vez que vine a España para seguir levantando la mano, dando la media vuelta sobre las pistas de baile." Más de dos décadas después, volver a actuar ante miles de personas sigue teniendo un significado especial para él: "Sigue siendo un logro regresar, sigue siendo vivirlo en victoria."

Barcelona recibe al rey del reggaetón

El Palau Sant Jordi será escenario de una de las grandes citas musicales del verano. 55.000 personas asistirán al concierto, con todas las entradas agotadas, confirmando el excelente momento que atraviesa el artista. Don Omar reconoce que llegar hasta aquí ha sido fruto del trabajo y del paso del tiempo, y no duda en agradecer el camino recorrido desde que comenzó su carrera: "Agradecer, agradecer al tiempo, agradecer al William de hace 23 años."

Aquel joven que decidió dejar atrás su nombre para adoptar el artístico de Don Omar acabó convirtiéndose para millones de seguidores en el rey del reggaetón, un título que asegura seguir sintiendo como propio: "Ahí sí yo me siento rey."

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Una nueva gira y un ambicioso proyecto musical

El cantante ya prepara una nueva gira internacional que volverá a traerlo a España en los próximos meses. Pero además, tiene entre manos un proyecto muy especial con el que quiere rendir homenaje a la música urbana y a quienes han compartido camino con él: "Quería hacer 50 canciones con 50 artistas. Me falta eso, darme la oportunidad de disfrutarme como artista, mis colegas artistas dentro de una producción."