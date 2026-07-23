El creador de contenido argentino falleció el pasado 14 de junio a los 23 años, dejando desolados a su entorno más cercano a sus millones de seguidores en las redes sociales

Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero de Río de Janeiro, Brasil

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Más de un mes después de la trágica muerte del youtuber argentino Gaspi, su madre, Michelle, ha compartido un desgarrador mensaje en sus redes sociales. La progenitora del creador de contenido ha publicado la misiva junto a un carrusel de imágenes inéditas de su hijo, que no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

Las fotografías recorren diferentes etapas de la vida del influencer. Entre ellas pueden verse instantáneas de su infancia, familiares y otros recuerdos que reflejan la estrecha relación que ambos mantenían.

Sin embargo, ha sido el texto que ha acompañado la publicación lo que ha terminado conmoviendo a quienes siguen recordando al joven, que tan solo tenía 23 años en el momento de su fallecimiento.

"No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo, mi pimpollo", ha escrito Michelle, quien siempre ha demostrado ser muy cercana y dedicada a su familia.

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El álbum que ha compartido en Instagram muestra momentos muy personales que hasta ahora permanecían alejados del foco mediático. En una de las imágenes aparecen madre e hijo abrazados y sonriendo al aire libre, mientras que otra muestra a Gaspi cuando apenas era un bebé, en sus brazos.

Miles de usuarios han dejado mensajes de cariño y apoyo en el 'post', corazones y palabras de ánimo dirigidas a la familia. Muchos seguidores han reconocido que, pese a no haber conocido personalmente al creador de contenido, continúan echándolo de menos y siguen consumiendo los vídeos que publicó durante su trayectoria en redes sociales.

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"Te mando un abrazo muy grande", "Todos los días pienso en él", "Incluso los que no lo conocimos en persona lo extrañamos un montón", "Todos los días le prendo una velita, no estás sola", se observa en la sección de comentarios.

La trágica muerte de Gaspi

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, falleció el pasado 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Según se conoció, el joven viajaba en uno de los helicópteros implicados en una colisión aérea que acabó con la vida de seis personas y provocó una gran conmoción entre sus seguidores y el mundo de los creadores de contenido.

Su fallecimiento provocó una oleada de homenajes tanto en redes sociales como entre compañeros de profesión, streamers e influencers que quisieron despedirse de uno de los rostros más populares del entretenimiento digital argentino.

Durante los días posteriores a la tragedia, familiares, amigos y miles de seguidores compartieron mensajes recordando su personalidad, su sentido del humor y el impacto que tuvo en numerosos jóvenes.