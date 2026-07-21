Lorena Romera 21 JUL 2026 - 14:46h.

El hijo de Makoke rompe su silencio tras las críticas por lucir la camiseta albiceleste durante la final del Mundial

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Javier Tudela, Marina Romero y sus dos hijos decidieron disfrutar de la final del Mundial luciendo las camisetas de la selección argentina. Una estampa familiar que el hijo de Makoke compartió con sus seguidores en Instagram y que terminó desatando un aluvión de críticas por parte de los usuarios que le reprochaban vestir la equipación albiceleste siendo español.

En la polémica publicación, la pareja compartía la fiesta que habían organizado con amigos para ver la final del Mundial, disputada entre España y Argentina. Se trató de un partido del que La Roja salió victoriosa, convirtiéndose en campeona del mundo 16 años después de aquella primera estrella, tras el gol de Ferrán en el minuto 106 de la prórroga.

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Unas imágenes que, sin embargo, generaban un gran revuelo en redes sociales y que no le han dejado otra opción a Javier Tudela que aclarar el motivo por el que decidió lucir la camiseta de la selección argentina: "Voy con España, pero hoy llevo la camiseta de Argentina porque mi hijo me la pidió. Su madre es argentina y esa camiseta también forma parte de su historia".

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Lo que el exconcursante de 'GH VIP' no entiende es cómo este gesto hacia su pequeño, siendo su madre argentina, ha generado tanto descontento entre sus seguidores: "Lo que jamás imaginé es que una foto con mi familia pudiera molestar tanto a algunos. Hay personas que ven una camiseta y empiezan a repartir carnés de quién es más español. Yo, en cambio, veo a un niño feliz porque su padre se puso la camiseta que él eligió".

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Al mismo tiempo, el creador de contenido ha querido dejar claro que el sentimiento que tiene por su país no depende de la aprobación de sus seguidores: "No necesito demostrar mi amor por España a desconocidos en Instagram (...) Lo que sí tengo claro es que el patriotismo no se mide por una camiseta, sino por los valores. Y el primero de ellos debería ser el respeto".

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Por eso, tras lo ocurrido y esta oleada de críticas, Javier Tudela se plantea su apoyo. "Iba con España, pero después de leer algunos comentarios...", ha expresado el hermano de Anita Matamoros, que ha querido "recordar que una camiseta no debería sacar lo peor de una persona".

"Al final, cuando mi hijo vea esta foto dentro de unos años, no recordará quién ganó un partido. Recordará que su padre le hizo feliz. Y eso vale infinitamente más que cualquier comentario", ha zanjado.