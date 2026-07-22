Carlos Otero 22 JUL 2026 - 16:51h.

El artista turco ha informado en sus redes sociales que se ha asentado en la capital madrileña

'Sandokán', con Can Yaman y Alanah Bloor como protagonistas, muy pronto en Telecinco

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Can Yaman regresa a Telecinco de la mano de la ambiciosa serie ‘Sandokan’, que se emite este verano en la noche de los miércoles. El guapísimo actor de origen turco, que recientemente también visitó el plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’, está afincado temporalmente en España. En sus redes sociales ha compartido algunas imágenes de su vivienda madrileña, un chalet de lujo situado cerca del Paseo de La Castellana, en el castizo distrito de Chamartín.

Una vivienda urbana, pero independiente

Fue el pasado mes de mayo cuando el portentoso intérprete turco desveló que contaba con una vivienda en la capital española. Se trata de una impresionante villa de lujo que ha despertado la admiración de sus millones de fans. Gracias a las imágenes publicados por el actor, podemos descubrir que se trata de una impresionante propiedad de diseño moderno y minimalista.

En el vídeo compartido en redes sociales el exterior de la vivienda es el gran protagonista: Can Yaman pasea a torso descubierto por un amplio jardín de césped perfectamente cuidado, rodeado de árboles frondosos que garantizan privacidad. En el centro descubrimos también una piscina privada de aguas cristalinas que invita al relax. El actor también ha dispuesto máquinas de deporte para mantenerse en forma en sus periodos de residencia en la capital española.

Dos pisos y totalmente equipada

La construcción de la casa muestra que se trata de una edificación urbana de líneas limpias y ventanales panorámicos que inundan de luz natural los espacios. Aunque el actor no ha revelado todos los detalles, las imágenes sugieren salones amplios ideales para descansar, estudiar guiones o simplemente desconectar. Las viviendas de la zona, en uno de los barrios más exclusivos de la capital española, comparten naturaleza y podemos imaginar su interior.

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Dividida en dos plantas de cerca de 165 metros cada una, seguramente cuenta con 4 dormitorios en suite, al menos una de ellas con acceso a terraza, cocina totalmente equipada y uno o dos salones para la vida social.

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Sí podemos admirar que en su vivienda madrileña el actor cuenta con un pequeño porche perfecto para reuniones veraniegas o para desconectar disfrutando de las agradables noches de verano en la capital una vez que se ha puesto el sol.

Así es su serie, ‘Sandokan’

En Sandokán, el personaje de Can Yaman lidera la tripulación pirata más temida del Mar de China. El turco interpreta al personaje que da nombre a la ficción, un guerrero indomable qua creció en las calles de Singapur. Junto a Yanez, surca los mares abordando todo tipo de navíos y vuelca su energía en garantizar el bienestar de su familia pirata. Su encuentro con Marianna, la hija del cónsul inglés, y su enfrentamiento con James Brooke le hará descubrir su verdadera misión: la lucha por la libertad de todo un pueblo.