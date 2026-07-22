Lidia González 22 JUL 2026 - 18:11h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela el comportamiento que Anita Williams tuvo con ella en el bautizo de Antoñito

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Sandra Barrios no ha querido perderse uno de los grandes eventos del año y ha hablado de un episodio que vivió que no le gustó nada. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta el feo gesto de Anita Williams en el bautizo del hijo de Noemí Salazar. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ celebró una fiesta por todo lo alto en la que invitó a los excompañeros de su madre, Raquel Salazar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha desvelado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido acudió junto a Mario Jefferson, Gloria González y Anita Williams al bautizo de Antoñito, pero una vez dentro, algo cambió. “No lo entiendo, me pareció un poco feo”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La andaluza, que ha explicado el motivo por el que ocultó su relación con Juanpi Vega, cuenta lo que hizo la influencer y explica si ha tenido una conversación con ella al respecto. Además, desvela el motivo por el que tiene un grupo de whatsapp con sus compañeros en el que no está la catalana.

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Sandra Barrios habla de su enfado con Mario Jefferson

Sandra Barrios no solo está molesta con Anita Williams, sino que ha pasado algo con una persona de la que parecía inseparable. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ habla del enfado que ha tenido con Mario Jefferson y cuenta todos los detalles. Sincera como siempre, la andaluza da un golpe sobre la mesa y explica el motivo por el que está molesta con el cantante.

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Todos los detalles del chico que está conociendo la exparticipante de ‘LIDLT’

Sandra Barrios ha puesto al día a todos sus seguidores sobre el punto en el que se encuentra su situación sentimental tras el último varapalo emocional que ha vivido. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado todos los detalles del chico al que está conociendo tras romper con Juanpi Vega. La creadora de contenido se ha ido de escapada con él y se sincera como nunca: “Lo conocí en Cádiz”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!