Lorena Romera 22 JUL 2026 - 16:14h.

La influencer, embarazada de 34 semanas, toma una decisión sobre el tipo de alimentación que ofrecerle a su hija

La dolencia que sufre la exconcursante de 'Supervivientes' en la recta final de su embarazo: "Gritando del dolor"

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Claudia Martínez encara la recta final de su embarazo. En la semana 34 de gestación, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ya ultima todos los detalles para la llegada de su primera hija. Entre los preparativos más importantes se encuentra una de las grandes incógnitas que surgen en la maternidad: el tipo de alimentación que elegirá para su bebé. A través de sus redes, la exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado la decisión que ha tomado sobre la lactancia y cuál es la postura de Mario González al respecto.

Tal y como ha confesado a través de sus stories, su perspectiva respecto a la lactancia materna ha ido cambiando a lo largo de los meses. "Yo siempre había dicho que no quería dar el pecho. Incluso cuando me quedé embarazada tenía clarísimo que no quería darlo", ha admitido con total naturalidad.

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Sin embargo, conforme ha ido avanzando la gestación, su pensamiento ha ido siendo más flexible: "Conforme han ido pasando los meses he cambiado de opinión y ahora sí que quiero". Para aclarar sus dudas y tomar una postura firme, la pareja ha acudido a una sesión específica con su matrona.

Tras recibir toda la información sobre el parto y profundizar en los pros y contras de las distintas alternativas, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha comunicado cuál es la decisión que han tomado: optarán por la lactancia mixta.

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"La decisión la tenemos bastante clara. Es verdad que de aquí a que nazca puedo cambiar varias veces de opinión, o que luego en la práctica lo que queremos no se pueda, pero en principio optaremos por la lactancia mixta", ha señalado.

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La postura de Mario González y su apoyo incondicional

Respecto al papel de Mario González en todo este proceso, la creadora de contenido ha destacado la libertad de elección que le ha ofrecido en este sentido: "Me ha dicho que no se va a meter en nada, que es mi decisión", ha explicado. Eso sí, la catalana ha puntualizado que el madrileño habría optado por otra vía: "Él prefería que no diera el pecho para poder ayudar más".