Compartir







Los rumores sobre un posible acercamiento entre Ferran Torres y Ana Mena han vuelto a situar a ambos en el centro de las parejas de famosos después de que varias informaciones hayan apuntado a una evidente complicidad durante la celebración por la reciente conquista del mundial de la selección española. Según las versiones que han trascendido, ambos coincidieron primero en el concierto que la artista ofrecía en Cibeles y, horas más tarde, en una exclusiva fiesta privada celebrada en una discoteca madrileña. La periodista Patricia Pardo ha asegurado que: "Ha habido un posible acercamiento, un roneo, un flirteo, una cosita". Además, la presentadora ha insistido en que "ha habido unas imágenes y testigos que los han visto muy acaramelados en una discoteca", unas declaraciones que han alimentado todavía más los rumores sobre una posible relación.

La información ha cobrado todavía más fuerza después de las palabras de Paloma Barrientos, quien ha revelado que incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comentado el supuesto acercamiento. "Ha habido un testigo que ha sido el alcalde de Madrid", ha explicado la periodista antes de añadir: "El alcalde de Madrid se lo ha comentado a otra persona". Barrientos también ha destacado la situación personal de la cantante y ha afirmado: "Ella ha estado soltera y, si lo ha pasado mal en una separación, un clavo ha quitado otro clavo". No obstante, otros colaboradores como María Lázaro, han pedido prudencia y han recordado que, por el momento, no ha existido ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas.

Paloma Barrientos, sobre el comentario de Almeida: "Para mí ha resultado fundamental que una persona ajena a todo se haya fijado en ese acercamiento"

Mientras tanto, las imágenes y los testimonios que han circulado sobre la noche de la celebración, han seguido alimentando los comentarios. La periodista Amor Romeira ha sostenido que "ha habido roneo, tonteo y han estado toda la noche juntos y con mucha conexión", aunque también ha matizado que "probablemente no haya pasado nada después". Paloma Barrientos, por su parte, ha subrayado la relevancia del supuesto comentario de Almeida y ha afirmado: "Para mí ha resultado fundamental que una persona ajena a todo se haya fijado en ese acercamiento". De momento, ni Ferran Torres ni Ana Mena han reaccionado públicamente a unos rumores que han convertido a ambos en los grandes protagonistas de las parejas del verano.