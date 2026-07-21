El primer beso en público de Ester Expósito y Kylian Mbappé

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Pese a que sonaron algunos rumores de un posible distanciamiento Kylian Mbappé y Ester Expósito, parece que su noviazgo cada día está más consolidado.

Este sábado, tras la derrota de Francia frente a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial, un nuevo gesto del delantero volvió a situarlos en el centro de la actualidad. Según desvela el periodista Javi Hoyos, Mbappé publicó durante unos segundos una fotografía de la actriz en sus redes sociales, aunque la eliminó apenas un minuto después.

Ester Expósito apoyando a Mbappé desde la grada en el Mundial

Según este periodista, Mbappé compartió en su cuenta de Instagram una imagen de Ester Expósito que desapareció prácticamente de inmediato.

En la fotografía, la actriz aparecía en una habitación de hotel vistiendo la equipación de la selección francesa. Además de la camiseta y el resto del uniforme, llevaba colocado el brazalete de capitán que habitualmente luce el delantero durante los encuentros con su selección.

Poco después, ambos habrían sido vistos besándose por primera vez en público en una discoteca muy famosa de Miami.