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Pedro Porro ha protagonizado una de las historias más destacadas del Mundial 2026 y ha confirmado que ha sido uno de los futbolistas españoles más determinantes del torneo. Tras haber comenzado la concentración como suplente, ha conseguido ganarse la confianza del seleccionador Luis de la Fuente y ha terminado por consolidarse como titular gracias a sus actuaciones. El lateral, nacido en Don Benito (Badajoz), ha despertado la admiración de la afición por su velocidad, su entrega y su capacidad para incorporarse al ataque. Antes de llegar al Tottenham Hotspur, pasó por el Girona y el Manchester City entre otros. Ha construido una trayectoria marcada por su crecimiento constante. En la actualidad, sigue defendiendo los colores del conjunto londinense y mantiene un papel destacado tanto en su club como en la selección española. Durante la entrevista con el programa 'Vamos a Ver', su abuelo Antonio ha compartido el orgullo que ha sentido por el éxito de su nieto y ha emocionado tanto a la presentadora del programa, Patricia Pardo, como a los colaboradores.

Antonio ha asegurado que Pedro Porro ha llegado al Mundial plenamente preparado y ha destacado que el éxito ha dependido también del resto de la plantilla. “A ver si somos capaces de hacer las cosas bien hechas, no como los argentinos", ha explicado Antonio. Además, ha afirmado que : “Él ha estado preparado para hacer ese Mundial. Pero es que sus compañeros también valen mucho”. Sobre el seleccionador, ha expresado una enorme admiración y ha declarado: “Luis de la Fuente ha tenido unos valores del fútbol muy grandes y ha sabido lo que ha sido lo bueno y lo malo. Eso sí que ha sido un señor vestido de pies a cabeza”. Durante la conversación, el abuelo también ha mostrado el enorme vínculo que ha mantenido con su nieto y ha preguntado con emoción: “¿Tú has sabido el sentimiento que ha tenido un abuelo por su nieto?”.

Antonio, abuelo de Pedro Porro: “Él ha estado preparado para hacer ese Mundial. Pero es que sus compañeros también valen mucho”

El abuelo de Porro también ha recordado cómo ha sido Pedro durante su infancia y ha resumido su personalidad con una frase cargada de cariño: “De chico ha sido una avispa”. Antonio ha reflejado el orgullo que ha acompañado a toda la familia durante la trayectoria del futbolista y ha puesto en valor el esfuerzo, la humildad y la constancia que Pedro Porro ha demostrado desde sus primeros pasos hasta haber alcanzado la élite del fútbol internacional. SU abuelo ha permitido conocer el lado más personal del defensa extremeño y ha confirmado que, detrás de sus éxitos deportivos, ha existido una familia que siempre ha permanecido a su lado y que nunca ha dejado de creer en él.