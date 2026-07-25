Fiesta 25 JUL 2026 - 20:56h.

Compartir







Hace unos días, Victoria Federica fue noticia junto a su hermano Froilán por un supuesto 'simpa' llevado a cabo por ambos en el Hotel Palace según algunos informadores. Ahora, es Kike Calleja quien tiene una información exclusiva sobre la hija de la Infanta Elena y que tiene que ver con su relación con Jorge Navalpotro.

Según ha podido saber el periodista y colaborador de 'Fiesta', Victoria Federica y Jorge Navalpotro tienen intención de dar un importante paso en su relación y pasar pronto por el altar y ser padres a pesar de que apenas llevan unos meses saliendo juntos. Os contamos todos los detalles al respecto.

Los planes de boda de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

"Victoria Federica ha manifestado a su entorno más cercano que le gustaría casarse y ser madre pronto con Jorge Navalpotro. Es verdad que no hay anillo de pedida todavía pero Jorge le regaló un anillo de Cartier en las pasadas Navidades", son las palabras de Kike Calleja sobre esta importante decisión que estarían planeando Victoria Federica y el empresario y heredero de la Sala La Riviera.

La pareja ya vive junta en una casa que pertenece a la familia de Jorge. Concretamente, es una finca. Durante este verano, están compartiendo muchos momentos juntos y dejándose llevar por este idílico inicio de relación (recordemos que tan solo llevan ochos meses saliendo). Por otro lado, Calleja añade que la pareja ya tiene pensado hasta el nombre de los hijos que quieren tener juntos.

¿Por qué la familia de Victoria Federica no aprueba esta decisión de casarse?

Según Kike Calleja, las familias de Victoria Federica y Jorge Navalpotro "todavía no se conocen y hay gente del entorno y de la familia que no les gusta mucho esta idea porque consideran que son demasiado jóvenes". Esto vendría a suponer problemas familiares, pues la sobrina de los Reyes de España estaría alterando la tranquilidad familiar con esta importante decisión.