Pedro Jiménez 16 JUN 2026 - 21:05h.

Sale a la luz quién pagó la cuenta del supuesto ‘simpa’ de Victoria Federica y Froilán: "Lo hizo tras la situación tan bochornosa que se estaba viviendo..."

Todo lo que no sabías de la boda de Makoke: desde el sorprendente tercer vestido hasta un "álbum prohibido"

Compartir







Nuevos detalles van saliendo a la luz tras el presunto 'simpa' de 300 euros que habrían hecho Froilán y Victoria Federica en el prestigioso 'Hotel Palace'. Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', ha dado más detalles al respecto, confesando que son varias las versiones que están saliendo tras esta información que ya ha adelantado 'Vamos a ver' esta misma mañana.

En primer lugar, hay que destacar que Victoria Federica, su hermano y un grupo de personas llegaron a la cafetería del Palace para juntarse con otro grupo: "Se juntan unas doce personas o así donde no interactúan entre sí. Cuando empiezan a consumir, una de las teorías de una de las personas que está allí y forma parte de este grupo es que se levantan para irse y no pagan la cuenta".

Además, Leticia Requejo matiza que de esta cuenta se tiene que hacer cargo el CEO de una empresa de casas modulares: "Un señor que estaba allí y, por vergüenza, paga la cuenta, siendo consciente de la situación tan bochornosa. No conocía ni a Victoria Federica ni a Froilán". Además, en el plató de 'El tiempo justo' ha salido a la luz de que tomaron un total de 13 botellines y un ron "bastante caro".

Pero las nuevas informaciones no se han acabado ahí. Hay una teoría de otra de las testigos que asegura que la cuenta se pagó: "Froilán y Victoria decidieron pagar la cuenta antes de irse".