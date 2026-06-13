Victoria Federica ha compartido una foto en redes sociales para felicitarle el cumpleaños

Victoria Federica da un paso al frente en su relación con Jorge Navalpotro: sus románticas fotos juntos en redes

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Victoria Federica ha felicitado a su novio Jorge Navalpotro por su 25 cumpleaños con un corto pero cariñoso mensaje en redes sociales. En la imagen que ha subido a sus historias de Instagram aparecen los dos frente a un espejo. El joven lleva una camisa blanca y pantalón azul y ella lleva un total white.

"Happy birthday, Clooney", ha escrito la hija de la infanta Elena junto a un corazón rojo y una tarda. Su mensaje ha sorprendido por la palabra "Clooney" que podría tratarse de un apodo cariñoso que le ha puesto a su pareja.

Una relación que llevan con total discreción

Victoria Federica siempre ha llevado su vida privada con discreción, por lo que no es raro que no se conozcan los detalles de la celebración del cumpleaños de su novio. Ni ella ni él han compartido más imágenes sobre cómo han pasado este día tan especial.

El cumpleaños de Jorge ha sido tan solo unos días después de la misa que celebró el papa León XIV en el Plaza Cibeles de Madrid, a la que acudió la familia del rey. Según informó 'Hola!', entre los congregados estuvieron las infantas Elena y Cristina, con sus hijos, a excepción de Froilán.

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Ambos acuden juntos a importantes citas públicas

A comienzos de 2026, se conoció que Victoria Federica mantenía una relación sentimental con Jorge Navalpotro. La joven pareja no se esconde, ya que se mensajean en redes sociales y acuden a importantes citas públicas pero mantienen su relación con discreción. El pasado mes de marzo asistieron al desfile de Dior en la Semana de la Moda en París. Un mes más tarde, se les vio disfrutar en la Feria de Abril y el pasado mayo visitaron al rey emérito Juan Carlos en Sanxenxo.

Jorge Navalpotro forma parte de la familia propietaria de La Riviera, el emblemático local que se encuentra en las inmediaciones del río Manzanares. El negocio lo dirige Amparo Simón, madre de Jorge, desde que falleció su marido y padre del joven, Eulogio Navalpotro, en 2014. Entre sus aficiones destaca el baloncesto y desarrolló su carrera deportiva como alero del Real Canoe, uno de los tres equipos más importantes de Madrid.