La Pantoja Colombiana: "Elisa nos estaría haciendo brujería a Iker Casillas y a mí"

La Pantoja Colombiana acusa a Elisa de hacerle brujería por su relación con Iker Casillas

Exclusiva | Las imágenes que demuestran la "relación" Iker Casillas y Juliana Pantoja en 'El tiempo justo': "Me habéis pillado"

Iker Casillas se ha vuelto a reencontrar con Juliana, la Pantoja colombiana, una mujer de su pasado cuya relación negó en reiteradas ocasiones y ahora ha vuelto a negar. Por otro lado, Juliana acusa a otra chica que estuvo relacionada con Iker en el pasado de hacerle brujería y habría un vídeo prueba de ello.

'Vamos a ver' ha podido hablar con Juliana sobre cómo se encuentra su relación con el portero actualmente: “Me llegaron el otro día flores, pero me bloqueó ayer porque es muy celoso. Él sabe que salgo con más personas”.

Elisa, amiga de Iker Casillas, sobre Juliana: "Está como enfadada porque se piensa que yo estoy celosa de su relación"

Además, la colombiana acusa a Elisa, otra de las chicas con las que se relacionó al portero y que era muy amiga de ella, de hacerle brujería: “Otra amiga de Casillas me hace brujería. Tengo mucho miedo, sí, me han llegado cosas de que me estaba haciendo rituales a mí y a Iker”.

Pero Elisa lo niega todo: “Está como enfadada porque se piensa que yo estoy celosa de su relación. Me mandó un audio diciendo que le estoy haciendo brujería para apartarla de Iker y es que no estoy entendiendo nada”.