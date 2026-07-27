Lorena Romera 27 JUL 2026 - 14:34h.

La colaboradora se defiende tras recibir comentarios que la "responsabilizan" de la situación médica de Kiko Rivera

Kiko Rivera, a su madre tras recibir el alta: "Gracias por cuidar de tus nietos y por venir a verme"

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Irene Rosales ha dicho basta. La colaboradora ha estallado en redes tras verse superada por la oleada de críticas que ha estado recibiendo en estos últimos días, coincidiendo con el ictus de Kiko Rivera -que ya ha recibido el alta hospitalaria-. Cansada de verse señalada, la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha emitido un tajante comunicado en el que pide respeto y deja claro que ella "no es responsable".

La polémica salta a raíz de sus últimas apariciones públicas y compromisos publicitarios, que no han sido bien recibidos por una parte de sus seguidores. En un momento marcado por el delicado estado de salud de su expareja, Kiko Rivera, los usuarios de las redes han arremetido contra la de Gines por continuar adelante con sus campañas promocionales (que incluyen "dardos" contra el padre de sus hijas).

En algunas publicaciones de Instagram, donde vemos a Irene Rosales disfrutando de su invitación a La Velada -de la mano de la marca de frutos secos que patrocina-, se pueden leer mensajes del tipo: "vive de hablar del padre de sus hijas", "currículum: ex de Kiko Rivera", "si estás ahí es porque hablas de los Pantoja". Otros, directamente la tachan de "pesada" y la culpabilizan de la situación médica del DJ.

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Molesta por la presión a la que está viendo sometida, Irene Rosales ha decidido hacer frente a las críticas lanzando un contundente comunicado a través de sus stories: "Me estáis bombardeando a mensajes y me hacéis responsable de una situación de la que yo no puedo hacerme responsable, no me corresponde".

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La influencer ha defendido su derecho a seguir trabajando y haciendo su vida: "Yo lo único que hago es vivir mi vida sin más, con mis proyectos laborales, mis vacaciones y mis cosas". Asimismo, ha querido recordar a sus seguidores que tienen la opción de dejarla de seguir: "Hoy va a ser la primera vez que invite a muchísima gente a que deje de seguirme. En las redes sociales somos libres para seguir y para dejar de seguir".