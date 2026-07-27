Lorena Romera 27 JUL 2026 - 13:10h.

El exconcursante de 'Supervivientes' confirma las visitas al hospital de su madre, que ha estado cuidado también de sus nietos durante su ingreso

Kiko Rivera recibe el alta tras su ictus: "Empieza una recuperación que no será fácil, tengo que recuperar la movilidad"

Compartir







Kiko Rivera ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir un segundo ictus. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el DJ y exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado cómo se encuentra, detallando las secuelas físicas de las que ahora tiene que recuperarse. Un escrito en el que el artista también le dedica unas emotivas palabras a su madre, Isabel Pantoja, a la que le agradece por haber cuidado de sus nietos y por haber ido a verle al hospital.

Un comunicado en el que el artista ha agradecido el hermetismo con el que el centro médico ha llevado su ingreso. "Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de esos momentos", escribe Kiko, refiriéndose a las visitas de su madre. "Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien", reflexiona el televisivo a través de su canal de difusión, donde ha dado la última hora sobre su salud.

En pleno ingreso hospitalario y atravesando un momento de máxima vulnerabilidad, para el DJ ha sido fundamental sentir el calor y la presencia de su progenitora: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme". Un gesto lleno de complicidad que confirma que la relación entre madre e hijo atraviesa una etapa de calma y reconexión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Tengo a mi familia esperándome en casa y eso no tiene precio"

Sincerándose con sus seguidores, el músico ha querido recalcar que este duro trance le ha servido para reorganizar sus prioridades. "Al final, la vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante", sostiene en el comunicado, donde también ha reservado un lugar indispensable para su pareja, Lola, a quien agradece no haberle soltado la mano "ni un solo segundo".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con el objetivo claro de volcarse completamente en su rehabilitación física y mantenerse alejado del foco mediático y de las redes durante las próximas semanas, Kiko se despide dejando una profunda reflexión sobre esta nueva etapa que arranca:

"Lo verdaderamente importante es que sigo aquí. La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla. Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa. Y eso, queridos amigos, no tiene precio", concluye emocionado el DJ, convencido de que esta vez saldrá más fuerte que nunca de este proceso. Especialmente porque ahora cuenta con el apoyo de su madre, Isabel Pantoja.

"Ahora empieza una recuperación que no será fácil. Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo, pero quiero que estéis tranquilos. Estoy convencido de que lo conseguiré. Voy a poner todo de mi parte para volver más fuerte que nunca", explica Kiko Rivera tras recibir el alta médica.