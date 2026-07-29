Ferran y Jasmine Hafez habrían pasado tres noches juntos, según Luis Pliego

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El futbolista Ferran Torres ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad durante sus vacaciones en Ibiza después de que hayan trascendido unas imágenes junto a Jasmine Hafez, la joven con la que se le ha visto compartiendo varios planes. La información más destacada ha llegado de la mano de Luis Pliego, director de Lecturas, quien ha aportado nuevos detalles sobre la identidad de la italiana y sobre la relación entre ambos. Pliego ha explicado que: “Pues esta chica se llama Jasmine, muy exótica, vive entre Milán y Dubái”.

Además, ha añadido que: “Es una invitada de Ferran estos días en Ibiza, se conocieron por Instagram, le dijo: ‘¿Por qué no te vienes a Ibiza, que voy a estar con unos colegas?'". Según la misma fuente, ambos han compartido varios días de descanso en la isla y han despertado una enorme expectación.

Luis Pliego también ha desvelado el dato que más interés ha generado sobre el encuentro entre ambos. El periodista ha asegurado que: “Han estado, según nuestra fuente, tres noches juntos”. Asimismo, ha precisado que: “Nuestra fuente es alguien que navega en esas aguas y en ese barco”. Durante una de esas noches, el director de Lecturas ha relatado un episodio protagonizado por Martina Hunter, expareja del futbolista. Pliego ha afirmado que: “Ella intentó acercarse y él le dio esquinazo todo el tiempo”. También ha recalcado que: “Él solo ha tenido ojos para Jasmine”.

Luis Pliego: “Sinceramente creo que podría ser la mujer de la vida de Ferrán”

Mientras tanto, los colaboradores de 'Vamos a Ver' han recordado que Ferran Torres y Jasmine Hafez han compartido bailes, risas y una evidente complicidad en una discoteca de Ibiza. Uno de ellos ha señalado que: “Se conocieron hace algún tiempo gracias a un amigo en común y desde entonces no han dejado de hablar por las redes sociales”. Además, ha explicado que: “Ahora el futbolista ha dado un paso más allá y la ha invitado a Ibiza junto a su grupo de amigos”. Sin embargo, la otra versión de Giovanna González ha sido más cautelosa al asegurar que: “A mí me han dicho que no ha pasado absolutamente nada entre ellos”. Pese a ello, Luis Pliego ha mantenido su interpretación y ha comentado que: “Sinceramente creo que podría ser la mujer de la vida de Ferran”, mientras otros colaboradores han insistido en que ambos simplemente han disfrutado de unos días de vacaciones juntos.