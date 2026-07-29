Lidia González 29 JUL 2026 - 13:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa el motivo por el que se ha realizado un nuevo tratamiento estético

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Oriana Marzoli nunca ha escondido los tratamientos que se ha hecho y ha compartido el último que se ha realizado con todos sus seguidores. Después de aclarar si ha vuelto con Facundo González tras ser vistos juntos en Perú, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el nuevo retoque estético al que se ha sometido. La influencer explica todos los detalles y se sincera sobre la razón por la que ha dado este paso. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido lleva mucho tiempo queriendo ponerle fin a un problema que ha estado arrastrando y, por fin, ha conseguido solucionarlo. La venezolana, que ha hablado claro sobre su cambio físico a lo largo de los años, confiesa el motivo real por el que se ha realizado este tratamiento: “Se me notaba mucho cuando gritaba”. Además, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ reacciona al resultado y asegura tajantemente: “Me ha servido muchísimo y me veo mucho mejor”.

Oriana Marzoli rompe su silencio tras los rumores de una nueva ilusión de Facundo

Oriana Marzoli ha sido consciente de todas las informaciones que han salido a la luz que apuntan a que su expareja podría estar conociendo a una chica. Por ello, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha querido quedarse callada y rompe su silencio tras los rumores de una nueva ilusión de Facundo González. Muy contundente, la creadora de contenido dice lo que piensa y desvela si tienen algún tipo de acuerdo para verse con otras personas. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!