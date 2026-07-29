Lorena Romera 29 JUL 2026 - 12:51h.

La influencer y su novio brindan por una "pequeña victoria" en su proceso de fertilidad

Adara Molinero desvela cuántos embriones siguen adelante tras la fecundación in vitro

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Adara Molinero y Vicente Romero han celebrado un momento clave en su tratamiento de fecundación in vitro (FIV). Tras semanas de incertidumbre, revisiones médicas y los nervios de pasar por la fase de estimulación, la influencer y su chico han compartido el importante avance que han conseguido con el proceso. A la espera de las pruebas genéticas que determinen los siguientes pasos, la pareja ha brindado por este logro con un emotivo vídeo en sus redes sociales.

Para hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se la ve disfrutando junto a Vicente de una cena romántica en casa. Sobre la mesa, iluminada por una vela, la pareja brinda con champán y disfruta de una bandeja de sushi.

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Entre risas, complicidad y muestras de cariño que culminan en un beso, la pareja ha acompañado esta estampa con una frase en la que comunican la feliz noticia: "Después de tanto luchar... tenemos cuatro embriones". Un anuncio en el que también han explicado el punto exacto en el que se encuentra su proceso de fertilidad.

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"Estamos felices aunque impacientes. Tenemos cuatro embriones congelados. Después de todo lo que hemos luchado, de los miedos, las lágrimas y la incertidumbre… poder decir esto ya es una pequeña victoria", reconoce la que fuera también concursante de 'Supervivientes All Stars'.

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A la espera del test genético

"Ahora toca volver a esperar. En las próximas dos semanas les harán el test genético, que nos dirá cuáles podrán seguir con nosotros en este camino. No sabemos qué pasará después, pero hoy queremos permitirnos ser felices, celebrar este momento y agradecer todo el cariño con el que nos estáis acompañando. Ojalá dentro de muy poquito podamos volver con buenas noticias", explica la madrileña.