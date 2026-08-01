Los usuarios no tardaron en comentar con cierto humor la confusión de la influencer

La tiktoker no se ha pronunciado públicamente al respecto pero algunos internautas han salido en su defensa

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ByHermoss, una influencer que crea contenido para incentivar la lectura, ha protagonizado una polémica en redes sociales tras no reconocer La Odisea como un clásico de la literatura. Alicia Martínez, nombre real de la tiktoker, publicó un vídeo donde mostraba el 'unboxing' de uno de los últimos libros que le habían enviado como regalo.

Entre ellos destacaba la edición especial de la obra clásica de Homero cuyo atractivo diseño llamó la atención de la joven. "Qué bonita. La Odisea, pero, ¿esto no es la película que ha salido nueva en cines?", preguntó la influencer en alusión a la película recién estrenada y dirigida por Christopher Nolan. El film está inspirado en el poema griego homónimo de Homero. Pero la tiktoker desconocía este dato.

"Es complicado de leer esto, ¿no?", dijo la tiktoker en el vídeo

Las redes sociales enloquecieron con el vídeo, sobre todo después de que ella terminase la publicación haciendo una valoración de la obra tras leer únicamente la sinopsis: "Es complicado de leer esto, ¿no?". Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios criticaron a la 'booktoker'. "Cuánta gente tiene que volver a primaria", "La culpa es de quien los siguen" o "Mira que sobre literatura clásica sé poquísimo, pero esto es durísimo" son algunos de los comentarios que han escrito en la publicación.

Muchos usuarios estaban indignados al ver que una persona que acumula medio millón de seguidores como 'booktoker', una cuenta en la que habla de sus libros favoritos, no reconoce una obra de la literatura clásica. Aunque otros internautas se tomaron la situación con humor e ironizaron sobre la confusión de la influencer: "Sí, Homero lo ha escrito estos últimos días, inspirado en la película" o "Han sacado un libro nuevo de la película de la pasión de cristo, se llama Biblia".

De momento, la tiktoker no se ha pronunciado públicamente al respecto pero tampoco le han faltado las voces que han salido a defenderla. Algunos han señalado que a pesar de ser una creadora de contenido dedicada a la literatura no significa que esté obligada a conocer o disfrutar de "los mismos géneros ni los mismos libros".