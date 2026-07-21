La joven influencer ha aseverado a través de su cuenta de Twitter que "todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible"

La declaración de amor de Lamine Yamal a su novia, la influencer Inés García: "La felicidad que no sabía que existía"

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Inés García ha decidido alzar la voz después de convertirse en el centro de una oleada de críticas en redes sociales. La joven, conocida por mantener una relación sentimental con Lamine Yamal, ha publicado un extenso mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala el acoso que asegura estar sufriendo, sobre todo tras la final del Mundial.

"Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto", comienza escribiendo la joven de Talavera de la Reina, que reconoce que las últimas horas no han sido fáciles para ella. "Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humano por estar en una relación", afirma.

En su publicación, la influencer de 21 años afirma comprender que no todo el mundo tenga la misma opinión sobre ella, pero marca una clara "diferencia" entre la crítica y el insulto. "Entiendo las críticas cuando son con respeto. Pero hay una diferencia enorme entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desearle lo peor a alguien que ni siquiera conocen", escribe.

García insiste en que no pretende generar ningún conflicto y que simplemente comparte momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. "No le estoy haciendo daño a nadie. No le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida", señala antes de pedir que los usuarios reflexionen antes de publicar determinados comentarios.

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"Les pido, de verdad, que antes de escribir un comentario piensen que al otro lado de la pantalla hay una persona que también tiene familia, amigos, inseguridades y sentimientos. No saben cómo pueden afectar sus palabras", añade.

Asimismo, la pareja del futbolista del FC Barcelona explica cómo esta situación también afecta a su entorno más cercano. "Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee esas cosas y con días buenos y malos, como cualquiera. No pretendo convencer a nadie de que me quiera. Solo les pido un poco de empatía. Un poco de humanidad".

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También lamenta que las redes sociales se hayan convertido, en muchas ocasiones, en un espacio donde el odio y los ataques personales terminan teniendo más protagonismo que el respeto. "Porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio. Ojalá algún día internet deje de sentirse como un lugar donde la crueldad se celebra".

Pese a todo, recalca que continuará utilizando sus redes con la misma naturalidad de siempre. "Mientras tanto, yo voy a seguir intentando vivir mi vida con respeto, y espero que quienes se inclinan por esto puedan hacer lo mismo con los demás".

Finalmente, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de quienes han decidido mostrarle cariño durante estos días. "A las personitas que se pararon a leer esto y dejaron un poquito de su tiempo, les agradezco de corazón. A mí solo me gusta compartir cositas de mi vida, no busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que subo. Al final del día, todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio".

Sobre Inés García

Aunque ya era conocida en redes sociales, la popularidad de Inés García ha crecido de forma exponencial en los últimos meses, especialmente tras hacerse pública su relación con Lamine. Desde entonces, su actividad en plataformas como Instagram ha despertado más interés y cada una de sus publicaciones genera miles de interacciones.

Su presencia en redes ha ido aumentando hasta convertirla en una de las creadoras de contenido más seguidas del panorama nacional. En la actualidad supera los tres millones de seguidores en Instagram, una cifra que refleja el gran impacto mediático que ha alcanzado.

La joven, que hace unos años se trasladó a Sevilla para estudiar una carrera universitaria -la cual dejó debido a su trabajo como influencer y sus continuos viajes a la capital española-, comparte habitualmente fotografías de su día a día, viajes, moda y momentos personales, un contenido que le ha permitido conectar con millones de usuarios y conseguir una comunidad cada vez mayor.

Sin embargo, esa exposición pública también ha provocado que cada uno de sus movimientos sea analizado al detalle y, en ocasiones, objeto de críticas.

Ahora, con este comunicado, ha querido recordar que, más allá de la popularidad y de las cifras en redes sociales, sigue siendo una persona que vive las consecuencias de los mensajes que recibe a diario.