Fiesta 02 AGO 2026 - 21:04h.

Acusan a Suso y Marieta de ser cariñosos solo delante de las cámaras: él responde en 'Fiesta'

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¿Es tan idílica la relación entre Suso Álvarez y Marieta como nos hacen pensar? Los recién casados han pasado unos días de vacaciones en Ibiza y han llamado la atención de Diego James Lover (Diego Pérez), exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que acaba de convertirse en padre de su primera hija. Diego ha grabado a Suso y Marieta y, según su testimonio, nos estarían engañando a todos al vendernos lo felices que son como pareja.

Según Diego James Lover, Suso y Marieta son una pareja en redes sociales y televisión (en público) y otra completamente distinta cuando piensan que nadie les está viendo, en su esfera más privada. "Cero muestras de cariño. Estaban mirándose muy fríos. Nada de besos, nada de abrazos. Incluso hay buena parte que él se mete dentro y ella se queda fuera, sola", son parte de sus palabras. Suso reacciona a estas duras acusaciones y responde, en exclusiva, en 'Fiesta'.

Suso Álvarez responde al ataque de Diego Pérez

¿Es cierto que Suso y Marieta son solo cariñosos entre sí delante de las cámaras? "Llevo casi un mes y dan mi matrimonio por muerto", bromea Suso nada más escuchar las palabras de Diego Pérez. Tras esto, decide tomarse el tema en serio y responder a sus palabras: "Cuando una persona se dedica a lo que yo me dedico, trabajas en redes sociales, trabajas en televisión, lo que haces es respetar la crítica. Compartirlo o no es otra cosa que tiene que ver conmigo. En mi corazón mando yo y no manda nadie. Todo el mundo es libre de opinar de mí y mi mujer, y va en mi nómina".

Pero los colaboradores quieren saber si ha habido realmente mal rollo entre ellos durante sus estancia en Ibiza y estas son sus palabras: "Ahora bien, si hubo crisis o no... no. Cuando estoy en pareja, no me gusta estar dándome besos cuando tengo a unos amigos al lado, a mis padres o a mis suegros... no me nace. Si estoy con vosotros, no me voy a estar dándome besos", confiesa. "Pelea no hubo", insiste el colaborador de 'Fiesta', y añade que "estaba pegándome una fiesta que no veas. No habría esas muestras de cariño que tengo en la intimidad, eso sí es verdad, pero por lo que os digo. Te digo una cosa, si la cosa hubiese estado tensa, ni yo mismo lo hubiera percibido", remata entre risas.