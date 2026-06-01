Diego Pérez y su novia relatan el desgarrador episodio que vivieron durante el parto de su hija

Natalia Sette 01 JUN 2026 - 12:23h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su chica cuenta todo lo que les ocurrió durante el parto de su primera hija en común

Lola Mencía reacciona en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez, su expareja, y le manda un mensaje

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Diego Pérez y su pareja han dado la bienvenida a Freya , su primera hija. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado la feliz noticia a través de su perfil de Instagram, reconociendo que el nacimiento había sido una auténtica odisea. Tras unos días de silencio y asimilando el shock, el cántabro y su chica, Gara, han reaparecido en redes sociales para relatar el desgarrador episodio que vivieron en el paritorio

Los papás primerizos se han atrevido a dar un durísimo testimonio en el que desvelan las graves complicaciones médicas que pusieron en peligro sus vidas. No si antes tranquilizar a sus seguidores advirtiéndoles de que no es lo que suele pasar. “Esto no es lo que suele pasar, lo nuestro era un embarazo de riesgo por el mioma que tenía Gara", ha comenzado explicando el exconcursante de 'Supervivientes'.

Lo que comenzó como un proceso de parto natural dio un giro drástico y terrorífico en el último momento: “Le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia cuando ya estaba de 8 centímetros de dilatación. La niña se moría”, ha confesado Diego de forma desgarradora.

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Por desgracia, la intervención quirúrgica estuvo lejos de ser sencilla. “La cesárea se complicó mucho, ella incluso la sintió”, ha relatado el influencer sobre el sufrimiento de su pareja en la mesa de operaciones. A esto se sumó una situación médica crítica: “Hubo una hemorragia, fue muy heavy. Le metieron una pelota para cortarla pero no hizo efecto”.

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La gravedad de la situación dejó secuelas inmediatas en los primeros días de vida de la pequeña Freya, ya que Gara tuvo que ser sedada por completo debido a las complicaciones. “El postoperatorio fue muy duro porque la tuvieron que sedar. Tuve que cuidar de Freya sin saber ser padre”, ha recordado Diego sobre aquellos momentos de tremenda soledad y responsabilidad en el hospital.

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La propia Gara ha querido sumarse al relato para confesar el miedo real que sintió por su vida: “Hubo un momento que pensé que no lo contaba. Ha sido muy traumático”. Asimismo, la joven ha explicado lo doloroso que resulta a nivel psicológico no poder estar junto a tu bebé nada más nacer, aunque no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer de corazón la rápida y profesional actuación de todo el equipo médico que las salvó a ambas.

A pesar de haber vivido una experiencia completamente traumática, la pareja se encuentra fuerte y más unida que nunca en su regreso a casa. “Somos un equipo, somos capaces de superar cualquier locura que nos pase”, han sentenciado con orgullo. Esto demuestra que este duro bache solo ha servido para poner en valor la preciosa familia que acaban de formar.