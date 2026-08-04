Celia Molina 04 AGO 2026 - 12:45h.

La actriz de Aída, de 53 años, asegura que lleva "meses" recibiendo mensajes muy agresivos y espantosos sobre su aspecto físico

Melani Olivares, tras su personaje de Paz en 'Aída': "Me sentaba con las prostitutas a comer pipas y me decían compañera"

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La actriz Melanie Olivares, que se hizo famosa por su papel de Paz en la serie 'Aída', ha publicado un vídeo en el que responde, muy enfadada, a las críticas que ha recibido sobre su aspecto físico. Según su testimonio, lleva "meses" recibiendo mensajes en los que algunos usuarios han destacado los signos de su envejecimiento. Algo que, a sus 53 años, ella considera como un proceso completamente normal.

Es cierto, como ha dicho, que Melanie no suele responder de manera abrupta a este tipo de comentarios, ni suele ser protagonista de polémicas en las redes sociales. Pero, cansada de recibir estos comentarios, ha decidido responder alto y claro a quienes la critican por "tener arrugas" o porque, con la edad, se le hayan caído los pechos:

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"Tengo un cabreo. No me suelo enfadar, porque me levanto siempre muy simpática, como dice una amiga mía, pero hay cosas que no puedo entender. Llevo un par de meses recibiendo mensajes muy agresivos, espantosos, que dicen más del que los está mandado que de mí", ha dicho en su última publicación de Instagram.

"¿Hay algo de malo en que te salgan arrugas?"

"A todas las personas que me ven mal, que me ven ajada, les quiero decir una cosa: ¿No os dais cuenta de que vosotros os vais a hacer mayores también? ¿Qué hay de malo en que te salgan arrugas, si eso es vida? Y que se te caigan las tetas forma parte del proceso de la vida, que no vivís porque estáis pendientes de los demás. Yo no me meto con nadie y curro como una loca. He decidido vivir mi vida sin estar tirada en un sofá", ha concluido, visiblemente molesta, la actriz.

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Más tarde, confesó que el enfado se le había pasado muy rápido, pero que ese día, debido a una "subida de cortisol", los comentarios le habían hecho más daño de lo normal. "Por lo general, me la resbalan estas cosas", ha querido dejar claro. Después, se ha reído mucho con los mensajes que le han dejado amigos como Pablo Alborán, que está completamente de acuerdo con que "el tiempo pasa aún más rápido para el que vive enganchado al móvil, tranquila".

La actriz Inma Cuesta le ha dicho: "Melani, olé tú y tu sabiduría"; Dani Rovira, que la adora y le quiere "comer la cara" y Elia Galera le ha dedicado las siguientes palabras: "Eres pura maravilla y hay quienes no se han acercado a eso en su vida . Sí, envejecemos y menos mal", por lo que Olivares se ha sentido más que respaldada tras hacer su reivindicación. A la par que Melanie hacía esta declaración, Georgina Rodríguez también ha publicado un post en bikini en el que ha reconocido que su "cuerpo cambia" y que, si hay algo que quiere enseñar a sus hijos es que "el valor de una persona no puede depender de su físico".