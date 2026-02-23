Rocío Molina 23 FEB 2026 - 17:57h.

La actriz ha concedido una entrevista donde ha repasado su trayectoria profesional y cómo está viviendo ahora el éxito de de 'Aída y vuelta'

Sanseverina Lazar, Aidita en 'Aída', habla del infierno del bullying: "Llegué a tener miedo de ir por la calle"

Melani Olivares está reviviendo la gloria y el mejor de los recuerdos tras el reciente estreno de 'Aída y vuelta', un éxito de taquilla que ha supuesto un reencuentro con sus compañeros y también con ella misma volviendo a verse en el papel de Paz. La intérprete ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' para hablar de cómo está y de su situación tanto personal como profesional.

A sus 53 años, Melani Olivares está de nuevo en el foco mediático con todo lo que les está dando 'Aída y vuelta' a ella y a sus compañeros de reparto. Según explica la intérprete, el rodaje ya estuvo marcado por la complicidad y risas constantes. Y el recuerdo de Paz, su personaje más icónico le ha hecho conectar de nuevo con una parte de ella que sigue muy presente, aunque el tiempo haya pasado.

Para la actriz la popularidad que le dio y que sigue viendo tras la mítica serie nunca ha sido un problema y que el público siempre la trató con mucho cariño, evitando los insultos despectivos por la ternura que desprendía su papel.

"He vivido cosas preciosas con el personaje de Paz", Melani Olivares

"¡Yo es que soy muy simpática! Y la gente es muy simpática también. Nunca me han dicho nada despectivo ni me han agredido con la palabra, de decirme 'puta' o algo así, porque el personaje de Paz era una puta tierna. Yo me iba por Montera y no sabes lo que era eso, me sentaba con las prostitutas a comer pipas y me decían 'compañera'. He vivido cosas preciosas con el personaje de Paz", ha declarado orgullosa.

Pese a que la perspectiva del tiempo le ha hecho enamorarse más de su personaje de Paz, también Melani Olivares ha admitido sentirse "muy cosificada" y no haber podido dar vida a perfiles diferentes con personajes como madres dado el impacto que este generó.

La intérprete ha dejado claro que pese a que está viviendo un momento muy bonito a nivel profesional y que ha sido un regalo volver a compartir escenas con Carmen Machi y el resto de integrantes de 'Aída y vuelta', para ella su prioridad y lo que le mantiene los pies en la tierra son sus hijos que también la controlan. "Me dicen a veces: 'Mamá, esto te lo podrías haber evitado'. Pero si me lo hubiera evitado, no hubiera sido yo", ha bromeado.

Actualmente compagina sus trabajos interpretativos con el proyecto 'La Lanzadera', donde Melani Olivares se dedica a asesorar y ayudar a otros actores en sus carreras profesionales.