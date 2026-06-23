Pablo Alborán ha confirmado en su último concierto su ruptura con el modelo Juan Sesma y reconoce que vuelve a estar "disponible"

Quién es Juan Sesma, el modelo con el que Pablo Alborán ha confirmado por sorpresa su relación

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MéridaCuatro meses después de que anunciasen públicamente su relación, Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma parece que han puesto punto y final a su pequeña y breve historia de amor.

Según ha informado a través de sus redes sociales el periodista Javi de Hoyos, el cantante habría dejado entrever en su último concierto que está nuevamente soltero.

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La ruptura entre Pablo Alborán y Juan Sesma

Al parecer, en su última actuación en Mérida el cantante escuchó el grito de una seguidora que se encontraba entre el público y que le pedía que se convirtiese en su "cuñado".

Sin ningún tipo de reparo, el intérprete de 'Quién' respondía con tono de humor que estaba "disponible". De esta forma, el artista confirmaba ante su entregado público que su relación con el modelo Juan Sesma habría terminado.

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Además, la confirmación de la ruptura llega momentos después de que el modelo borrase todas sus redes sociales y decidiese alejarse de la opinión pública.

¿Cómo ha sido la ruptura?

Las primeras señales de crisis llegaron a través de las redes sociales, donde 'Informalia' ya había advertido que el modelo había borrado su rastro digital, eliminando su perfil personal y las fotografías en las que aparecía junto al artista, un movimiento que encendió todas las alarmas sobre el estado de la relación.

A ello se suma que Pablo dejó de seguir la cuenta profesional de Sesma y que hacía meses que ninguno de los dos compartía imágenes juntos, pese a la expectación que su romance había generado entre los fans.

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Tras recibir la información de la ruptura, Javi de Hoyos ha consultado al entorno del cantante, que le confirmó que la relación con Juan Sesma es ya cosa del pasado, aunque mantienen el "buen rollo", lo que apunta a una ruptura en términos cordiales y sin terceras personas implicadas.

Según el comunicador, el malagueño estaría viviendo este momento con la discreción que le caracteriza, evitando hablar de su vida sentimental en público para no tener que simular una felicidad que no siente mientras atraviesa el duelo de la ruptura. En sus últimas apariciones, como en los Elle Style Awards, Pablo se ha centrado en su carrera y en sus proyectos musicales, dejando claro que, una vez más, prefiere que sea su trabajo -y no su vida privada- el que acapare los titulares.

La relación entre el cantante y el modelo

Precisamente, esta desaparición de las redes sociales ha llamado mucho la atención ya que Juan Sesma fue el primero que compartía en febrero de 2026 a través de sus perfiles que habría comenzado una relación con Pablo Alborán. Con motivo de su propio cumpleaños, el modelo compartía un carrusel de imágenes junto a Pablo Alborán.

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", escribía este pasado martes, 17 de febrero, Sesma en un 'post'.

Junto al mensaje, el joven de 27 años mostraba los detalles de la fiesta y, en concreto, varias instantáneas junto al intérprete de 'Saturno', en las que se dejan ver de lo más cercanos y cómplices.

El propio compositor comentaba la publicación con un corazón, dejando claro que atravesaba un momento dulce en el plano personal, del que suele ser muy celoso y del que, a lo largo de su trayectoria, ha querido mantener en secreto. De ahí que estas capturas sorprendiesen a propios y extraños y que, ahora, la confirmación de esta ruptura vuelva a pillar desprevenidos a sus seguidores.

¿Quién es el ex de Pablo Alborán?

Sobre Sesma, se sabe que es 10 años menor que el cantautor y que ha empezado a hacerse un nombre en la industria del modelaje como modelo navarro firmado por la agencia Wanted.

Además, se graduó en 2023 de Diseño gráfico, ilustración y fotografía en el IED Barcelona y ha trabajado en varios ámbitos relacionados con la fotografía.

Desde febrero de 2024 es autónomo y, desde Madrid, se dedica a la venta de fotografía artística personal, dirigida al paisajismo, arquitectura y paseantes. Contaba con más de 8.000 seguidores en Instagram y tiene un perfil secundario dedicado a la fotografía.