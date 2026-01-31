Los actores principales de 'Aída' ponen a prueba su memoria para recordar las míticas frases de sus personajes

Paco León, sobre cómo ha evolucionado el humor: "Es más fácil de explicar viendo la película"

‘Aída’, una de las series más queridas de la televisión española, y la buena noticia es que este 2026 ha regresado en forma de película titulada ‘Aída y vuelta’, tras más de una década desde el final de la serie en 2014 tras 10 temporadas y 237 capítulos. La comedia original —emitida entre 2005 y 2014 como primer spin-off de 7 vidas— se ambientaba en el ficticio barrio de Esperanza Sur, donde la protagonista Aída García, empleada de limpieza, vivía con su familia y vecinos en situaciones cotidianas marcadas por el humor descarado y desenfadado. En ella brillaron personajes como Aída (Carmen Machi), Luisma (Paco León), Mauricio Colmenero (Mariano Peña), Paz (Melani Olivares), Chema (Pepe Viyuela), Fidel (Eduardo Casanova), Soraya (Miren Ibarguren) o Machu-Pichu (Óscar Reyes), entre otros que conquistaron a millones de espectadores quedándose para siempre en sus corazones y memoria.

Y esto último es lo que hemos querido poner a prueba con el reparto de la película, ¿son capaces de recordar las frases míticas de los personajes?

¿Qué personaje de 'Aída lo dijo?

Coincidiendo con la deslumbrante alfombra roja que prepararon para la premiere de la película en un céntrico cine de la ciudad de Madrid, Secun de la Rosa, Melani Olivares, Pepa Rus y Marisol Ayuso y otros rostros conocidos de la crónica social posaron con sus mejores looks durante la presentación. Pero solo los mencionaros fueron los más atrevidos de someterse a nuestro exclusivo juego. ¿Quién dijo: "¿Soy una galleta, necesito mojar"? o "yo cuando curraba en el huerto me llevaba todos los días una sandía y el jefe se pensaba que llevaba 3 años preñada". Estas son algunas de las frases con las que hemos jugado, pero les hemos dado tres opciones para cada una de ellas. ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre 'Aída'?

Secun de la Rosa narra cómo ha evolucionado la percepción de su personaje

Secun de la Rosa, reconocido por interpretar a Tony Colmenero en la serie ‘Aída’ y su en la película ‘Aída y vuelta’, ha hablado sobre cómo ha cambiado la percepción social de su personaje a lo largo de los años. En una entrevista con motivo del estreno cinematográfico, el actor se mostró orgulloso y agradecido por haber dado vida a Tony, uno de los personajes más queridos de la ficción y relevante en la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en la televisión generalista española.

Cuando ‘Aída’ se estrenó en 2005, Tony rompió esquemas: un personaje abiertamente afeminado, feliz consigo mismo, con una carrera profesional estable como abogado y una personalidad entrañable que conectó con la audiencia sin caer en estereotipos ofensivos. De la Rosa destacó que Tony fue construido desde la ternura y humanidad, lo que lo convirtió en “entrañable y querido” sin recurrir a caricaturas negativas.

