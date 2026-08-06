Claudia Barraso 06 AGO 2026 - 19:40h.

Los actores han dado el paso y han celebrado una discreta boda con sus familiares y amigos en Londres

La discreta vida de Tom Holland y Zendaya en Londres: así es la casa donde la pareja ha construido su refugio lejos de Hollywood

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Tom Holland y Zendaya han dado el paso. Los que se conocieron en el rodaje de la saga ‘Spiderman’ se han dado el ‘sí quiero’ en una fiesta privada en una finca de Reino Unido después de que se estrenase la nueva película.

Según ha confirmado el medio ‘People’, la pareja reunió a sus amigos y familiares en el Beaverbrook Hotel, un lujoso hotel en Surrey que tiene una gran finca cerca de la ciudad natal del actor, al suroeste de Londres. Una fuente ha confirmado que fue “una boda muy natural” y que algunos invitados se alojaron en unas cabañas que hay repartidas en las fincas.

Aunque ambos han intentado mantener su vida privada lejos de los focos, durante los últimos años han trascendido numerosos detalles sobre su vida y, en concreto, la vivienda que comparten en Londres, convertida en su principal refugio cuando no están rodando en Estados Unidos o viajando por trabajo.

Lo primero que cabe recordar es que, en 2022, el diario 'The Mirror' informó sobre una supuesta compra conjunta de una mansión en Richmond que después el propio Holland desmintió, afirmando que nunca había comprado la vivienda de la que hablaban los tabloides.

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La vida tranquila y privada del ya matrimonio

De hecho, la casa es solo del actor, que comprón cerca de 2018 por 3,35 millones de dólares y a la que, en 2023, se mudó la actriz para compartir la residencia, ubicada al oeste de la capital británica y que se reformó el mismo año en el que Zendaya se instaló.

La vivienda se encuentra en la exclusiva zona de Richmond, al suroeste de Londres, una de las áreas residenciales más cotizadas de la ciudad. Situada junto al río Támesis y muy próxima a Kingston upon Thames -la localidad donde creció Holland-, Richmond cuenta con grandes espacios verdes, calles tranquilas y privacidad.