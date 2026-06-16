Los actores, que confirmó su relación en 2021, han intentado mantener su vida privada lejos de los focos. Ahora, estrenan juntos la nueva película de 'Spider-Man'

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La visita de Tom Holland y Zendaya a España con motivo de la promoción de la nueva película de 'Spider-Man' ha vuelto a despertar el interés por una de las parejas más seguidas y, a la vez, discretas de Hollywood.

Aunque ambos han intentado mantener su vida privada lejos de los focos, durante los últimos años han trascendido numerosos detalles sobre su vida y, en concreto, la vivienda que comparten en Londres, convertida en su principal refugio cuando no están rodando en Estados Unidos o viajando por trabajo.

Lo primero que cabe recordar es que, en 2022, el diario 'The Mirror' informó sobre una supuesta compra conjunta de una mansión en Richmond que después el propio Holland desmintió, afirmando que nunca había comprado la vivienda de la que hablaban los tabloides.

De hecho, la casa es solo del actor, que comprón cerca de 2018 por 3,35 millones de dólares y a la que, en 2023, se mudó la actriz para compartir la residencia, ubicada al oeste de la capital británica y que se reformó el mismo año en el que Zendaya se instaló.

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Dónde está la casa

La vivienda se encuentra en la exclusiva zona de Richmond, al suroeste de Londres, una de las áreas residenciales más cotizadas de la ciudad. Situada junto al río Támesis y muy próxima a Kingston upon Thames -la localidad donde creció Holland-, Richmond cuenta con grandes espacios verdes, calles tranquilas y privacidad.

La zona es conocida por su ambiente casi rural pese a estar conectada con el centro de Londres. Muy cerca se encuentra el famoso parque de Richmond, el mayor espacio verde de la capital británica, donde la pareja ha sido fotografiada paseando a sus perros en varias ocasiones.

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Además, el barrio atrae desde hace años a rostros conocidos. Medios británicos y estadounidenses han señalado que entre los residentes de la zona figuran nombres como Mick Jagger, Angelina Jolie, Tom Hardy o David Attenborough.

Los detalles

La vivienda, construida originalmente en el siglo XIX, es una casa adosada de estilo victoriano distribuida en tres plantas. Tras la remodelaciones en 2020 y 2023, el inmueble ganó superficie gracias a una ampliación lateral y a una reforma de sus elementos arquitectónicos.

'Architectural Digest' explicó que, "ampliaron la casa a seis habitaciones y que, aunque no se conocen muchos detalles del interior, se dice que cuenta con una sala de cine y un gimnasio".

En el exterior, "el jardín es extremadamente amplio y cuenta con una gran extensión de césped" para una casa en Londres, según la revista 'Hello!'."El jardín también está bordeado de árboles y arbustos para brindar mayor privacidad, y la cocina cuenta con grandes puertas plegables que dan al patio y al jardín", añadió.

Londres, el hogar de Zendaya

A pesar de poseer varias propiedades en Estados Unidos, Zendaya ha pasado cada vez más tiempo en Reino Unido durante los últimos años.

Para la intérprete, la ciudad ofrece algo que difícilmente encuentra en Los Ángeles: anonimato. En varias ocasiones ha sido fotografiada haciendo compras, visitando mercados locales, paseando por parques o acudiendo a pubs londinenses con una normalidad poco habitual para una estrella de su nivel.

De este modo, la pareja ha dejado claro que ha construido en Londres una rutina mucho más discreta que la que podrían tener en Hollywood, utilizando esta vivienda como refugio entre rodajes y promociones internacionales.