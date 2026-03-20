Celia Molina 20 MAR 2026 - 16:17h.

El actor, que da vida al nuevo Spiderman, ha felicitado a este pediatra por disfrazarse para animar a los niños enfermos del hospital

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Santiago Jiménez Treviño es un pediatra digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en España. Aunque su especialidad es la Gastroenterología Pediátrica y la celiaquía, todo el mundo le conoce por pasearse por el hospital - sobre todo por el aérea infantil de oncología - con un llamativo disfraz de (tu amigo y vecino) Spiderman.

Como él mismo ha declarado en varias entrevistas, eligió disfrazarse de este superhéroe con el noble objetivo de mejorar el ánimo de los pequeños pacientes y "porque es el que le gusta a todos los niños": "No sé por qué, pero Spiderman les encanta, aunque no hayan visto ni una sola de sus películas. No sé si es por los colores o por qué, pero funciona. Y le verdad es que creen realmente que yo soy el hombre araña. Así, el hospital se convierte en un lugar mágico, en el que las fantasías se pueden hacer realidad", dijo en una entrevista con la Fundación Caja Rural de Asturias.

Tom Holland: "Santiago, me parece increíble lo que haces"

"Además, como Spiderman, también les hablo de otros superhéroes. Si estoy con ellos y me llaman al teléfono, como tengo puesta la sintonía de 'Los Vengadores', les comento que me tengo que ir porque me está llamando alguno de ellos", explicó también, como muestra de lo mucho que se implica con los niños (y con los no tan niños) de los hospitales a los que va.

Es por esta labor por la que Sony Pictures le eligió como uno de los 24 fans del arácnido héroe para promocionar la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y su actual novia, Zendaya. Para él, esto ya fue una auténtica sorpresa (y un honor), pero lo que Santiago no podría ni imaginar es que también iba a recibir un mensaje del propio actor, felicitándole por tan bonita iniciativa:

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"Podéis imaginar mi sensación"

"Hola Santiago. Me parece increíble lo que haces. Gracias por hacer un trabajo tan grandioso y difundir el amor. Realmente aprecio que nos hayas ayudado a lanzar el tráiler de 'Spiderman: Brand New Day' y sigue con el gran trabajo", le ha dicho en un vídeo en el que sale en primera plana.

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Después de flipar, Santiago publicó un vídeo en sus redes donde expresa lo agradecido que está por todo lo que le está ocurriendo: "Podéis imaginar la sensación. Cuando llevas casi 40 años leyendo comics de Spiderman, viendo todas las películas con ansia, siendo el Spiderman del hospital desde hace 11 años... recibir este mensaje del actor que encarna a Spidey pues... no tengo palabras. Sé que muchos diréis que me lo merezco, pero mucha más gente lo merece y no le ha tocado. He tenido la suerte de que Sony Pictures se haya fijado en mí, de que le ha gustado lo que hago y hayan contado conmigo para este evento", ha dicho en su cuenta de Instagram, todavía con cara de incredulidad.