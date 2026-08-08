Aurelio Manzano responde molesto a Julián Contreras: "Va a ser que no te voy a pedir disculpas"
El colaborador de 'Fiesta' ha respondido a Julián Contreras tras el ataque público del hijo de Carmina Ordoñez
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El pasado fin de semana Aurelio Manzano hacía público un mensaje de Julián Contreras en el que el hijo menor de Carmina Ordoñez le aseguraba que había sido expulsado de la familia. Pese a que 'Fiesta' se reprodujo el mensaje textualmente ("Me han echado de la familia"), Julián brotaba en su canal de Youtube contra el colaborador y contra el programa:
"¿En qué momento te he mencionado yo a ti a mis hermanos? Aurelio Manzano es una persona con la que yo he tenido, y hablo en pasado, buena relación y me ha dolido mucho lo que ha pasado. Quiéreme menos, pero quiéreme mejor, Aurelio, porque lo que has hecho yo no te lo perdono. Me entristece esto especialmente tratándose de ti, no me merezco estas historias y menos a raíz de mandarte un mensaje con cariño y agradecimiento. ¿Te vas a disculpar conmigo por lo que has hecho?".
Aurelio Manzano, molesto con Julián por su ataque público
Y es que en su speech, Julián Contreras se quejaba públicamente sobre la interpretación que, según él, algunos programas habían hecho de sus palabras, explicando que él en ningún momento se refirió a sus hermanos, Fran y Cayetano. Por alusiones, Aurelio Manzano contesta en directo en 'Fiesta' visiblemente molesto:
"Tú que eres personaje me mandas un mensaje a mí, que soy periodista, diciéndome que te han echado de la familia. Yo transmito este mensaje y tú me dices que no tenía permiso para hacerlo. Yo me había planteado a principio de semana pedirte disculpas, pero después de todo lo que has dicho va a ser que no. Nunca en la vida yo he tenido que poner ningún mensaje sin la autorización del personaje". ¿Quieres escuchar al completo la respuesta de Aurelio Manzano? ¡Dale al play!