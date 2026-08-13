Marcos Llorente responde enfadado por el eclipse total: "Hay que mantener a la gente entretenida"

Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 19:03h.

Marcos Llorente ha emitido un comunicado para todos sus fans que le preguntaban si había visto el eclipse

Marcos Llorente aclara si va a usar gafas homologadas para ver el eclipse solar: "Muchos me lo estáis preguntando"

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Marcos Llorente fue uno de los protagonistas los días antes del eclipse, por sus teorías de los rayos UVA y sus famosas gafas de color rojo. Y la curiosidad de muchos de sus fans era si iba a ver el eclipse con las gafas homologadas como advertían los expertos.

El futbolista confesó que habían sacado sus propias gafas homologadas, pero lo decía de broma, enseñando un juguete de su hija, añadiendo: “Qué pesadilla con el puñetero eclipse. No lo voy a ver”, confesaba. Un día después del fenómeno, ha vuelto a reafirmar su respuesta sobre el evento astronómico que ha juntado a millones de personas con un mismo objetivo.

“Yo nunca he dicho que tengáis que ver el eclipse sin gafas. Lo que me llama la atención es el bombo descomunal durante semanas que estáis dándole al eclipse y precisamente ahora, con todas las cosas que están pasado. Al final es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado”.

Su respuesta a todas las preguntas de sus fans

Sobre si al final lo ha visto, respondió que no lo había visto y que le daba igual si “la gente decidió verlo, si decidió no verlo, si lo ve con gafas (siete han sido descatalogadas, por cierto), sin gafas, haciendo el pino o exponiendo los huevos al eclipse”. Y el consejo que le dio al resto de sus seguidores y a las personas que le preguntaban sobre el eclipse, es que disfruten de la vida.

“Así que, de verdad, vivid un poco, disfrutad y dejad vivir. Porque no todo el mundo tiene por qué pensar como vosotros ni hacer las cosas como vosotros queréis”. Así terminaba el futbolista el comunicado que publicaba en sus historias de Instagram después de haber subido un meme en el que aparecía con las gafas amarillas.

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“No os voy a mentir… Seguramente si lo fuera a ver saldría así”, decía en el meme donde ponían su cara con las gafas amarillas que utiliza durante el día, según él, para que proteger sus ojos de la exposición solar.