Siete marcas, todas conectadas por una misma columna vertebral y por un futbolista

David Raya: el portero que lo es por culpa de su hermano y tiene un perro de raza prohibida

Compartir







Marcos Llorente lleva desde 2019 construyendo un segundo currículum fuera del Atlético de Madrid. Lo que empezó con un restaurante de alimentación limpia en plena pandemia es hoy un ecosistema empresarial de siete marcas que abarca cafés con mantequilla, colchones, apps de entrenamiento, gafas de fototerapia y hasta un libro sobre filosofía de vida. Y sigue creciendo.

Su último éxito llegó de la mano de una entrevista en El Partidazo de la COPE, con Juanma Castaño, en octubre de 2025. Unas 700.000 personas pudieron haberla escuchado en directo y otras 80.000 la reprodujeron a posteriori, con un resultado inmediato. Sus gafas de fototerapia, el modelo MarcosMania Día a 199 euros la unidad, se agotaron en cuestión de horas en la web de su empresa Aureo Lightstyle. La web pasó a mostrar únicamente la opción de "preordenar" para la siguiente tanda de producción.

Aureo Lightstyle: el negocio más viral del futbolista

Aureo Lightstyle nació en noviembre de 2024 y fue presentado a sus seguidores ese mismo mes. Es la marca más mediática de su portfolio y también la que más directamente refleja su filosofía personal. Le acompañan en el proyecto el farmacéutico y nutricionista Guillermo Rodríguez Navarrete y el divulgador Carlos Stro. El objetivo declarado de la empresa es profundizar en "un entrenamiento consciente, la recuperación óptima y la mejora del rendimiento y la longevidad".

El producto estrella son unas gafas de cristales amarillos y montura de pasta negra diseñadas para evitar la exposición a la luz azul en espacios interiores y acompasar así los ritmos de vigilia y sueño con el ciclo natural del sol. El mismo Llorente las llevaba puestas durante la entrevista con Juanma Castaño. Su argumento es biológico más que estético: "Es biología, no lo digo yo." La marca vende también bombillas de luz roja y lámparas con la misma lógica circadiana.

Free Human Global: su proyecto más ambicioso

En mayo de 2026, pocas semanas antes de terminar la temporada, Llorente dio el salto definitivo. Creó la marca Free Human Global, lanzó su página web (freehuman.global) y publicó un libro de su propio puño y letra que ya puede adquirirse en la plataforma. Los productos de la web incluyen gafas para reducir la luz azul, una seda roja solar, films circadianos y bombillas de luz roja, todos coherentes con la misma arquitectura filosófica que subyace en todos sus negocios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El libro, según sus propias palabras, nació con una ambición concreta: "La idea de este libro era que fuese un manual para volver a sentirte un humano. No necesitas leerlo en orden, simplemente me gustaría que esto estuviese en cualquier mesa y que fuese como un recordatorio." Y fue más explícito sobre el alcance del proyecto: "El libro no es el proyecto, es solo la puerta de entrada." Cabe señalar que la creación de Free Human siguió a su ruptura con la marca de gafas anti luz azul que utilizaba hasta entonces, momento en que decidió crear su propia empresa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Café Irreverentes: el café con mantequilla como marca

Aproximadamente en la misma época que Aureo Lightstyle nació también Café Irreverentes, su marca de cafés de especialidad y artículos relacionados. El producto central es el café con mantequilla que él mismo consume cada mañana, "cuando todo está en silencio". Es uno de los hábitos más comentados de su rutina y la base de una marca que tiene ya algo más de un año de vida en el mercado.

Naked and Sated y Miwi Real Drinks: el origen de todo

El primer negocio de Marcos Llorente fue el restaurante Naked and Sated, fundado en 2019 junto a Ibai Gómez, exjugador del Alavés, Marino Cid y el chef Bosquet. El concepto: menús libres de azúcar e ingredientes procesados, con la misma lógica de alimentación limpia que él practica a diario. Bajo ese mismo paraguas nació después Miwi Real Drinks, una línea de bebidas cofundada con los emprendedores Íñigo Aguirrezabal y Laura Pérez, coherente con los principios del restaurante.

AM Elite Training: el entrenamiento de élite democratizado

AM Elite Training es una aplicación de entrenamiento creada para que cualquier persona pueda seguir un programa de entrenamientos de deportista de élite y mejorar su condición física. Es el único de sus negocios que apunta directamente al mercado de las apps fitness, y completa la idea de que cada empresa es una extensión de un mismo sistema personal.

Hogo y Rhudo: colchones y dos estrellas Michelin

Hogo es la marca de colchones en la que invirtió Llorente, coherente con su obsesión por el descanso como herramienta de rendimiento. Y en el extremo más exclusivo de su cartera está su participación en el restaurante Rhudo, ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid, que obtuvo dos estrellas Michelin en 2024 y lleva ya dos años en funcionamiento. Forma parte de este negocio junto a Álex González, Miguel Ángel Silvestre, Antoine Griezmann y el chef Paco Roncero.

Siete marcas, todas conectadas por una misma columna vertebral y por un futbolista que lleva siete años demostrando que el campo ya no es el único lugar donde juega.