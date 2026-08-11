Celia Molina 11 AGO 2026 - 11:38h.

El futbolista, siempre contrario al uso de las gafas de sol, ha respondido a la pregunta de sus seguidores: "¿Vas a ver el eclipse?"

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Por fin, este 12 de agosto, tendrá lugar el eclipse de sol que el mundo entero está esperando. En España, podrá verse al completo en la franja noroeste de la península y las Islas Baleares, si bien, en muchos otros puntos de nuestra geografía, se observará a un satisfactorio 99%. Todo un acontecimiento astronómico que, desde la Agencia Espacial Europea (ESA), nos invitan a disfrutar como "un sentimiento de pertenencia al cosmos" durante el cual, "hasta los pájaros dejarán de cantar".

Dado el discurso que Marcos Llorente ha dado siempre con respecto al sol y a la exposición a los rayos UVA - él ha decidido, de motu propio, no usar nunca protección sobre su piel porque "tomar el sol es algo natural" para lo que estamos preparados biológicamente - y de sus teorías sobre el uso de las gafas solares, muchos de sus seguidores le han preguntado si va a ver o no el eclipse.

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Hay que recordar que el Ministerio de Consumo ha recomendado que este fenómeno cósmico, que tendrá lugar cuando la Luna se posicione entre la Tierra y el Sol, se vea con gafas homologadas que deben llevarse "en todo momento" para evitar lesiones en las retinas, tanto en niños como en adultos.

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"Qué pesadilla con el eclipse"

Una recomendación que choca frontalmente con la negativa que Llorente ha expresado siempre sobre el uso de las gafas de sol, pues nunca lleva "nada puesto entre sus ojos" y el gran astro. No ocurre así cuando el futbolista está en un interior, donde sí utiliza gafas amarillas para filtrar y bloquear los picos de luz azul artificial emitidos por las (antinaturales) pantallas y los focos LED:

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"No lo voy a ver"

"Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", dijo en su cuenta de Instagram para explicar su posición con respecto al uso de las gafas.

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Y, ahora, tras los múltiples mensajes que ha recibido de sus seguidores, donde le preguntan si, durante el eclipse, por ser un fenómeno natural, tampoco usará gafas de sol, el jugador ha contestado:

"Muchos me preguntáis si voy a ver el eclipse o no y si lo voy a ver con o sin gafas. Pues bien, el caso es que hemos sacado nuestras propias gafas homologadas para verlo. Os dejo toda la explicación en la siguiente historia", ha escrito en sus redes, donde, en el segundo storie, se puede ver a Llorente con unas gafas de juguete de su hija pequeña, a modo de ironía. "Qué pesadilla con el puñetero eclipse. No lo voy a ver", ha concluido el futbolista.