Claudia Barraso 31 JUL 2026 - 16:36h.

Llorente ha contestado sobre el motivo por el que muchos usuarios están criticando a él y a Ferran por unas fotos juntos

Ferran Torres, de tocar fondo a trabajar con un psicólogo hasta alcanzar la cima: "Todos me criticaban, me afectó y perdí las ganas"

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Cada uno de los jugadores de la Selección española decidieron celebrar la gran victoria contra Argentina que les proclamó campeones del mundo por segunda vez de manera distinta. Pero no es el caso de Ferrán Torres y Marcos Llorente, sino que ellos sí que se fueron juntos a pasar unos días de desconexión en Ibiza.

Pero parece que la emoción de muchos seguidores de la Selección se ha quedado ya en el olvido y han decidido insultar a quienes alabaron hace solo unas semanas. Días después de que La Roja ganase la final del Mundial de 2026, se filtraron varias fotografías de los dos amigos y futbolistas disfrutando en Ibiza.

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En una de ellas aparecía Ferrán abrazando cariñosamente a Llorente, lo que ha provocado los comentarios despectivos de muchos usuarios utilizando comentarios negativos sobre la orientación sexual de ambos. Lejos de no responder a todos estos comentarios, Llorente ha respondido a un usuario que le preguntaba por todos esos insultos que recibieron.

La respuesta de Llorente a las críticas

El jugador del Atlético de Madrid fue tajante con todas esas personas publicando un comunicado junto a una foto de los dos en la playa: “Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño”.

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“Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”. Por su parte, Ferrán no ha querido añadir más palabras que la de su compañero y ha optado por subir a sus historias de Instagram el mismo comunicado que hizo Llorente.

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Sus compañeros apoyan a los futbolistas

Muchos de sus compañeros han apoyado y respaldado a los dos futbolistas tras recibir múltiples comentarios como 'maricas' y otros insultos que no han parecido importar mucho a los campeones del mundo que, sin duda, están disfrutando de sus vacaciones después de un trabajo muy bien hecho.