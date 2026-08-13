Michiel fue diagnosticado de progeria cuando era niño, una alteración genética progresiva que acelera de forma notable el envejecimiento

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El influencer belga Michiel Vandeweert, conocido en redes y en documentales por mostrar su día a día con una enfermedad genética ultrarrara, ha fallecido a los 28 años. La noticia fue conocida a través de la emisora ‘VRT NWS’, que difundió un comunicado de la productora Boundbreakers, de la serie ‘How to Be Alive’, en la que Michiel había participado.

La compañía ensalzó el impacto que la historia de Vandeweert había dejado en quienes lo conocieron y envió su pésame a sus padres, hermana y resto de familiares y amigos del creador de contenido. La despedida será la próxima semana en el estadio del Genk, club del que era aficionado.

Michiel fue diagnosticado de progeria cuando era niño, una alteración genética progresiva que acelera de forma notable el envejecimiento del organismo para la que, de momento, no existe cura. Se cae el cabello, se seca y arruga la piel y la cabeza se muestra muy grande en proporción a la cara (macrocefalia). También se presenta rigidez en las articulaciones y problemas en los huesos. Sin embargo, la inteligencia y el desarrollo mental permanecen intactos.

El Genk, club del que Michiel era aficionado, ha publicado un mensaje de recuerdo en el que lo describió como una persona positiva, inspiradora, fiel seguidor y alguien que vivía con intensidad. El estadio del club permanecerá abierto para todo aquel que quiera acercarse a darle un último adiós. Se trata de la primera vez que se celebra un funeral directamente sobre el césped de ese campo.