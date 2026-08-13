Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Actores

El actor Dani Muriel sufre un accidente y reaparece con un parche en el ojo: "Tengo una herida en la córnea"

Daniel Muriel, con una venda en el ojo derecho
Daniel Muriel, con una venda en el ojo derecho. Instagram
Compartir

Dani Muriel, actor de 'La que se avecina', ha publicado una preocupante fotografía en sus redes sociales, en la que aparece con un venda en el ojo derecho. En un escueto mensaje, ha comunicado que ha sufrido un "accidente", sin especificar de qué tipo de incidente se trataba:

"He tenido un accidente y tengo una herida en la córnea, pero estoy bien, nos os preocupéis", decía el actor que interpreta a Gabi en LQSA horas antes de que tuviera lugar el eclipse solar en España. "Pero, sobre todo, os quería decir que nuestra oftalmóloga nos ha dicho que nadie mire directamente al eclipse, con o sin gafas. Haced caso que no merece la pena cualquier tipo de herida en el ojo", advertía también Muriel.

PUEDE INTERESARTE

Por tanto, su lesión en la córnea no tiene nada que ver con los problemas oculares que podría causar el eclipse solar, sobre todo, a aquellas personas que no se protegieron los ojos adecuadamente. De hecho, en su siguiente storie, Muriel publicó una imagen del fenómeno astronómico, del que disfrutó a pesar de haber sufrido un accidente previo.

Las últimas publicaciones de Daniel Muriel
Las últimas publicaciones de Daniel Muriel. Instagram
PUEDE INTERESARTE

El actor vio el eclipse con el ojo vendado: "Brutal"

Muriel tuvo la suerte de ver el eclipse desde Menorca, uno de los puntos de mejor observación de toda España. Aquellas zonas donde la ocultación del sol se vio al 100% - en Baleares y el noroeste peninsular, especialmente - dejaron impresionantes fotografías para la historia, a la espera de que llegue el próximo eclipse total de sol en 2027, que será visible en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Del eclipse a las 'Lágrimas de San Lorenzo'
Del eclipse a las 'Lágrimas de San Lorenzo'

"Brutal", dijo el actor de LQSA del espectacular acontecimiento. Unos días antes de su lesión, Dani publicó un divertido reel en el que se preguntaba por qué, estando de vacaciones, le dolía "tanto la espalda". Posteriormente, aparecía en una cómica escena en la que su mujer y sus hijos habían invadido la cama matrimonial y él dormía encima de la mesilla de noche de la habitación.

En cuanto a los síntomas que pueden determinar que hemos sí sufrido una lesión ocular por eclipse, el jefe de guardia del Hospital de de Bellvitge, Jordi Gascón, ha explicado cuáles son los primeros signos que puede notar alguien que ha mirado el eclipse sin protección:

 "Pérdida de visión, ya sea generalizada o en forma de manchas que dificultan ver los objetos del campo visual y también deformidades en las líneas de los objetos del propio campo visual. No es esperable que sea de manera inmediata, pero si en los próximos días", ha concluido, por lo que hay que estar atentos al buen estado de nuestra visión y acudir rápidamente al oftalmólgo ante cualquiera de estos síntomas.

Temas