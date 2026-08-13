A sus 30 años, el popular cantante surcoreano ha confesado el problema de salud que atraviesa en plena gira mundial, 'Arirang'

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La preocupación vuelve a invadir al fandom de BTS. Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, ha revelado que lleva más de dos años lidiando con un problema de audición que ha reducido su capacidad al 70% para escuchar por uno de sus oídos. El cantante ha contado que actualmente oye con normalidad por un oído, mientras que por el otro solo conserva aproximadamente un 30% de audición.

Así lo confesó el artista este pasado miércoles, 12 de agosto, durante una retransmisión en directo a través de Weverse junto a Jungkook, el integrante más joven de la popular banda surcoreana, después de los conciertos que BTS ha ofrecido en Baltimore dentro de la gira mundial 'Arirang'.

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La conversación, aparentemente distendida y mientras ambos comían en su hotel, terminó dejando al descubierto dos problemas de salud que los dos artistas están afrontando mientras continúan sobre los escenarios: la pérdida de audición de Taehyung y una lesión en la espinilla de Jungkook que, según explicó él mismo, se encuentra cerca de convertirse en una fractura por estrés.

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El problema de audición de V

El cantante de 30 años ha decidido compartir con ARMY, el nombre oficial del grupo de seguidores, una cuestión que hasta ahora había mantenido en privado. "Nunca le había contado esto a ARMY, pero creo que han pasado unos dos años y medio. Mi audición ha empeorado", ha narrado, añadiendo: "Si con un oído oigo al 100%, con el otro solo puedo oír un 30%".

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Asimismo, ha manifestado: "En el ejército la cosa empeoró un poco, y como estaba rodeado de gente que hacía mucho ejercicio, todos decían: 'Es cuestión de fortaleza mental'. Después de eso, me convencí de que era cuestión de fortaleza mental".

Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que se trataba de un problema real. Taehyung no se ha limitado a convivir con el problema, sino que está siguiendo tratamiento médico. "He estado tomando medicamentos regularmente, yendo al hospital y sigo en tratamiento", ha explicado durante el directo, después de que Jungkook le preguntara por su evolución.

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Este problema ha cobrado todavía más importancia porque llega después de que algunos seguidores reparasen en determinados momentos de la actual gira mundial. En distintas imágenes y vídeos de los conciertos se había podido observar cómo otros miembros de BTS se dirigían a Taehyung desde un lado y, al no obtener una respuesta, terminaban hablándole desde el otro.

Ahora, después de que V haya explicado públicamente que tiene una diferencia muy importante de audición entre ambos oídos, aquellas escenas han tenido sentido para los seguidores.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a sus fans es que no se trata de algo que haya aparecido durante las últimas semanas de la gira. V situó el comienzo del problema hace más de dos años. Durante el directo ha indicado que en un momento determinado comenzó a experimentar dolor en el oído y que después su audición se redujo. Fue entonces cuando se percató de la diferencia entre ambos oídos.

El artista había optado hasta ahora por mantener esta cuestión fuera del foco público pese a que se trata de un problema de suma importancia, teniendo en cuenta su caso. Taehyung es cantante y lleva años trabajando en un entorno en el que la música y el sonido forman parte esencial de su vida profesional.

Por eso, el hecho de que haya decidido hablar de ello durante la gira mundial ha resultado llamativo.

El servicio militar de Taehyung

La confesión también coincide con un momento en el que BTS está viviendo una nueva etapa después de haber dejado atrás el parón provocado por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Taehyung se incorporó al ejército surcoreano en diciembre de 2023 junto a RM, el líder del grupo. Mientras RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, sirvió en la banda militar de la 15.ª División de Infantería, Taehyung fue destinado a una unidad de misión especial de la Policía Militar del II Cuerpo.

Su servicio terminó el 10 de junio de 2025, fecha en la que fue oficialmente licenciado junto a RM. Ambos fueron recibidos por numerosos seguidores a las puertas de la unidad militar en Chuncheon.

El esperado regreso de BTS

La vuelta de Taehyung a la actividad con BTS se produjo después de que todos los miembros completaran sus obligaciones militares. El grupo anunció su regreso con el álbum 'Arirang', publicado el pasado mes de marzo, y comenzó una nueva etapa como formación completa.

El primer gran concierto de BTS tras el parón militar tuvo lugar en Seúl ese mismo mes, dando comienzo a una gira mundial de grandes dimensiones, con dos fechas en España que se celebraron el 26 y 27 de junio en la capital del país.

Ahora, cinco meses después, los siete integrantes continúan inmersos en la gira, que llegará a su fin, según lo previsto, en marzo del año que viene.