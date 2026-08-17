Carlos Otero 17 AGO 2026 - 09:00h.

El equilibrista participó en la segunda edición de 'GH VIP' y protagonizó un triángulo amoroso con la hija de Rosa Benito

Rosa Benito: "Entre Chayo y Adans sólo hubo amistad, ella se vio traicionada"

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La casa de 'GH VIP' acogió en su segunda edición a nada menos que al exmarido de Estefanía de Mónaco. Adans Peres, equilibrista circense de origen portugués que se casó con la hija menor de Rainiero y Grace Kelly en 2003, se mantuvo en el reality durante ocho semanas. Tras la emisión, se mantuvo en el anonimato y regresó al mundo del circo.

El excuñado de la princesa Carolina, que ahora tiene 50 años, vive en Altea, en la provincia de Alicante. Desde allí lidera con su hermano una productora de espectáculos y una agencia de representación de artistas, Starlight Productions:

“Nuestra empresa lleva a un montón de artistas y me suelo desplazar a muchas competiciones, como la de Moscú, Italia, Alemania o Estados Unidos... Me paso el año viajando para encontrar talento”, aseguró a El Mundo hace un tiempo. También ha invertido fuera del mundo del espectáculo y es socio de dos clínicas de estética situadas en la costa alicantina.

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En el aspecto personal, Peres es un gran padre de familia. Además, está casado con la exmodelo y bailarina británica Helen Irvine, juntos son padres de dos niñas. La pareja se dio el sí quiero hace ya varios años en una simpática ceremonia celebrada en la mítica capilla de bodas de Las Vegas y oficiada, como manda la tradición, por Elvis Presley.

Así fue su paso por 'GH VIP': Rosario Mohedano se prendó de él

Tras su relación con Estefanía de Mónaco, Adans participó como concursante en la segunda edición de Gran Hermano VIP en 2005. Su paso por la casa estuvo cargado de expectación: en la casa de Guadalix protagonizó un apasionante triángulo amoroso.

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La hija de Rosa Benito, Chayo Mohedano, que también participaba aquel año, se coló por los huesos de Adans. Pero él no le correspondió y se enamoró de Jacqueline Aguilera, una Miss Mundo de la época. Los momentazos que nos regalaron los tres dentro de la casa fueron dignos de la mejor telenovela.

El paso de Peres por la casa más famosa de la televisión también propició el salto a la fama de su tía Paquita, conocida mediáticamente como Paquita de Mónaco. La querida colaboradora reapareció el año pasado en Telecinco para contar que a sus 80 años pasaba problemas económicos.

Su historia de amor con Estefanía

Adans asegura que mantiene buena relación con la familia Grimaldi, a la que un día perteneció: “Cada vez que voy a Montecarlo la saludo”, declara. El acróbata asegura que recuerda su matrimonio con ella “como si fuera ayer”, a pesar de que han pasado más de veinte años.

“Lo viví con toda la pasión que un chico joven puede tener”, añade sobre su enlace secreto con la princesa, diez años mayor que él y recientemente divorciada de Daniel Ducruet, con quien tuvo dos hijos. La ceremonia tuvo lugar en Suiza el 12 de septiembre de 2003. La pareja firmó el divorcio en diciembre de 2004 en Ginebra.

“Me costó mucho gestionar el amor que yo le profesaba a Estefanía y todo lo que eso conllevaba, como era el acoso de la prensa”, contó el portugués en televisión. “No lo asimilé bien en ese momento y me arrepiento”, apostilla al rememorar todas aquellas experiencias con la intérprete de los hits ochenteros 'Ouragan' y 'Flash'.