Hayden Panettiere dio sus primeros pasos en televisión con solo cinco años

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La actriz Hayden Panettiere, de 36 años, conocida por sus papeles en series como 'Heroes', 'Nashville' y en la saga de terror 'Scream', ha fallecido este domingo por causas que no han trascendido.

El fallecimiento fue confirmado por el representante de la actriz, según ha publicado ABC News. "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró.

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Su padre, Skip Panettiere, por su parte, ha pedido “privacidad” para la familia, en un comunicado emitido en la cadena de televisión, mientras su familia “procesa esta inimaginable pérdida”.

Hayden Panettiere, había publicado. el pasado mes de mayo. 'Esta soy yo: un ajuste de cuentas', un libro de memorias que se convirtió en un éxito de ventas. En sus páginas contó del dolor por la pérdida de su hermano, Jansen Panettiere, también actor, que falleció a los 28 años por problemas del corazón; de su depresión postparto y de su adicción por el alcohol.

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El debut de Hayden Panettiere en televisión con 5 años

Panettiere, nacida en Nueva York, debutó en la televisión con solo 5 años en telenovelas Sólo se vive una vez -donde apareció en 27 episodios- y, más tarde, en Guiding Light, donde intervino en 45 capítulos. Y ya con ocho participó en la película 'Bichos', de Pixar, en 1998.

Su gran salto a la fama, sin embargo, fue en 2006, se unió al reparto de 'Heroes', la serie de superhéroes de la NBC, en la que interpretó a Claire Bennett, una animadora con factor de curación acelerado, en 73 episodios.

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Después llegaron los reconocimiento: recibió dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación de Juliette Barnes en 'Nashville', drama en el el que protagonizó 128 episodios entre 2012 y 2018.

En el ámbito cinematográfico, es más conocida por su papel de Kirby en 'Scream 4' (2011). Se convirtió en una de las favoritas del público, hasta tal punto que se le pidió que volviera para 'Scream VI' (2023). También coprotagonizó junto a Michelle Trachtenberg 'Soñando, soñando... triunfé patinando' (2005) y apareció en 'A por todas de nuevo, una vez más' (2006).