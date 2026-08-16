Equipo Outdoor 16 AGO 2026 - 11:04h.

Anabel Pantoja no puede más y pide consejo a sus seguidores

Futbolista y con novia: así es Cayetano, el hijo de una de 'Las Mellis' que fue confidente de Isa Pantoja

Compartir







Anabel Pantoja ha sorprendido al hacer un llamamiento en sus redes sociales días después de estallar contra las críticas recibidas por la educación de su hija. La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado, a través de historia de Instagram, que sufre un revés en su estado de salud y que ha probado varios remedios caseros y medicinas y que nada consigue aliviarle. Por eso, ha compartido una caja pidiendo ayuda a sus seguidores, para que le digan de algún remedio que le haga sentirse mejor.

"Por favor, si sabéis de algún remedio más...", comienza a decir Anabel Pantoja en su vídeo en el que muestra todo el arsenal de productos y medicamentos con los que intenta aliviar lo que le sucede. "En la farmacia no me dan más nada aparte del jarabe, pastillas para chupar y el spray", continúa detallando. Pero ¿qué es lo que le sucede a la prima de Kiko Rivera? Ella misma lo explica mientras pide ayuda a sus seguidores.

Anabel Pantoja pide ayuda a sus seguidores por su estado de salud

"Me dan ataques de tos porque se me queda la garganta seca y me entra un picor... la tos es tan, tan fuerte que me hace vomitar, me hago pipí y todo", ha sido la explicación a de Anabel a lo que le sucede. Lamenta "ser una señora" (por todo lo que tiene en casa para curarse) y aclara que el remedio casero de colocar una cebolla en la habitación mientras duermes ya lo ha probado, que necesita de otros remedios.

Anabel Pantoja muestra en el vídeo un spray, pastillas para chupar, un vaso de leche, agua, muchos pañuelos... pero nada de esto ha conseguido calmar su garganta, tal y como ella confiesa: "No ha servido de nada. Me han dado ataques de tos hasta las tres y cuatro de la mañana". Al terminar el día, Anabel Pantoja publica una nueva story con sus remedios para la noche. En ellos aparecen un vaso de leche, agua, spray de juanola, vicks, pañuelos, jarabe y unos tapones para no oír su propia tos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero nada de esto ha impedido que Anabel Pantoja disfruta de unos días junto a sus amigos. En sus publicaciones hemos podido verla junto a Amor Romeira y otras amigas a bordo de un barco y en la playa. De hecho, hay quien ha señalado que Anabel Pantoja está siendo una gran anfitriona para todos ellos.