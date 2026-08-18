Claudia Barraso 18 AGO 2026 - 14:30h.

Muchos de sus compañeros de trabajo y seres queridos han publicado varios post despidiéndose de ella

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La emblemática directora de relaciones públicas de la línea femenina de Dior, Mathilde Favier y su novio, Nicolas Altmayer, fallecieron este pasado lunes en un trágico accidente de tráfico cerca de Thouars, en Poitiers, Francia.

Una triste noticia que no solo ha conmovido a sus seres queridos, familiares y amigos, sino que ha dejado en shock a todo el mundo de la moda y del cine, ya que él era un conocido productor. Según ha confirmado el fiscal adjunto Nicolas Leclainche y ha recogido el medio ‘Hola!’, el accidente se produjo pasadas las cuatro de la tarde en la carretera departamental 938 a la altura de la localidad de Airvault.

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El vehículo en el que viajaban los fallecidos, chocó frontalmente contra un camión que viajaba en sentido contrario, justo cuando el matrimonio estaba realizando un adelantamiento, por lo cual no tuvieron tiempo de reacción para esquivar al gran vehículo que los arroyó en cuestión de segundos.

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Las autoridades francesas inician una investigación

Las autoridades francesas han iniciado una investigación por homicidio imprudente para esclarecer los motivos y circunstancias exactas en las que se produjo el accidente. La marca ‘Dior’ ha publicado tres comunicados de diferentes ejecutivos de la empresa donde lamentan el fallecimiento de la pareja, especialmente por la muerte de Favier, que deja un gran vacío en todos ellos.

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Delphine Caroline empresaria y presidenta además de directora ejecutiva de ‘Dior’, expresó unas palabras en representación de la marca de lujo: “Dior lamenta profundamente anunciar el fallecimiento accidental de Mathilde Favier. En su calidad de directora de Relaciones Públicas contribuyó de manera extraordinaria a la reputación de Dior gracias a su compromiso y elegancia”.

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Algunos de los comunicados

“Fue una mujer excepcional, su alegría contagiosa, su talento y su lealtad eran ejemplares. Mathilde amaba la vida con pasión. Con su partida, Dior pierde a una profesional increíble y yo pierdo a una amiga leal. Su optimismo y su valentía despertaban admiración. Echaremos profundamente de menos su sonrisa y su talento. Hoy siento una profunda tristeza”, decía la directora trasmitiéndole el pésame a sus hijos, su madre y toda su familia de parte “de sus amigos y el equipo que tanto la quería”.

Otro de los grandes magnates de los artículos de lujo, Bernard Arnault, reconoce en otro post con una fotografía de la fallecida, estar “profundamente triste” al conocer la trágica noticia de la muerte de Favier, a la vez que también trasladó su apoyo a su familia y seres queridos.

El diseñador de moda, Jonathan Anderson no dudó en escribir otro de los post que publicó la cuenta de Dior para despedir a su mano derecha: “Todos le debemos mucho a su trabajo y a su dedicación. Aportaba una gran calidez y energía; era la persona más optimista y positiva que he conocido jamás. Era la viva reencarnación de la elegancia en muchos sentidos y el espíritu de la alta costura”.