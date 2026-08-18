Celia Molina 18 AGO 2026 - 10:36h.

La autopsia preliminar de la actriz confirma que sufrió un paro cardíaco, si bien las causas de la muerte quedan todavía pendientes

La trágica vida de Hayden Panettiere: de su adicción al alcohol y la muerte de su hermano a la pérdida de la custodia de su hija

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El pasado domingo 16 de agosto, en torno a las 13:50 horas de la tarde, la policía de Greenville recibió una llamada de emergencia por la que acudió a un edificio de apartamentos de Carolina del Sur, donde una mujer no respondía a las llamadas. Cuando llegaron, según ha confirmado la agencia EFE, encontraron a la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en películas tan taquilleras como 'Scream', en "paro cardíaco", dato que ha sido confirmado por el informe preliminar de la autopsia.

Según la oficina forense de condado, los médicos que asistieron al domicilio, intentaron reanimarla sin éxito, confirmando su muerte en el lugar de los hechos. Aunque solo tenía 36 años, el historial de adicciones de Hayden era muy largo y, algunos medios como TMZ o el Daily Mail, apuntan a que la causa de dicho paro cardíaco podría haber sido una sobredosis, sin que este dato haya sido constatado.

Lo que sí se ha confirmado, después de que policía afirmara que no se habían encontrado indicios de acto delictivo ni circunstancias sospechosas en el escenario de la muerte, es que Panettiere tampoco presentaba ningún tipo de traumatismo mortal:

"No se han encontrado signos de traumatismo"

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó el lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada la intérprete.

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Asimismo, el escrito explicó que la actriz se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro. Esta llamada ha trascendido a los medios y corrobora la información aportada por la primera autopsia del cuerpo.

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"La causa de la muerte queda pendiente"

Habrá que esperar, entonces, para conocer los detalles exactos de la causa de la muerte de una actriz que, en su propio libro de memorias, relataba los episodios más dolorosos de su vida. De niña, y después de que su madre firmara su primer contrato con apenas ocho meses de edad, se sintió como un "soldado adiestrado" que no podía decir que "no"; un aprendizaje que le costó mucho sufrimiento en sus relaciones posteriores, en el plano laboral y personal.

Como también confesó en su libro el fallecido Matthew Perry, la adicción era el centro de la narrativa de Hayden, hasta el punto de haber tenido que ceder la custodia de su única hija, Kaya, al padre de la niña, para poder rehabilitarse de sus problemas con el alcohol. En sus memorias, la actriz confesó que fue un publicista quien le dio su primera "pastilla de la felicidad" para sobrellevar mejor la presión de las alfombras rojas, abriéndose así para ella la puerta al consumo incontrolado de fármacos.

Todavía no se sabe si estos malos hábitos han sido la causa directa de su fallecimiento. A la espera de conocer los resultados de su autopsia final, los fans de Panettiere han llenado las redes de algunas de sus mejores escenas y, sobre todo, de aquellas que protagonizó con la también fallecida Michelle Trachtenberg, con quien se ha reunido de nuevo.